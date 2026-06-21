ยังไม่ทันไร!อิหร่านกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซ ตอบโต้อิสราเอลยังโจมตีทางใต้ของเลบานอน

กองทัพอิหร่านเปิดเผยว่าได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ตอบโต้กรณีที่อิสราเอลโจมตีทางใต้ของเลบานอน ซึ่งถือป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างเตหะรานกับสหรัฐฯในการยุติสงคราม
"อย่าได้เข้าใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ความปลอดภัยของคุณจะตกอยู่ในอันตราย" กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านระบุ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นไม่กี่วันตามหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ที่ในนั้นรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
ตามหลังถ้อยแถลงของอิหร่าน ทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ อ้างว่าการสัญจรอย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบ "ยังคงอยู่ดี" และการจราจรของเรือสินค้าเพิ่มขึ้นในวันเสาร์(20มิ.ย.) มีเรือพาณิชย์ล่องผ่านทั้งสิ้น 55 ลำ
อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐฯอ้างถึงการสัญจรทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนหรือหลังที่อิหร่านแถลงปิดน่านน้ำแห่งนี้อีกรอบ
กองทัพอิหร่านกล่าวหาสหรัฐฯละเมิดข้อตกลงอเมริกา-อิหร่าน ด้วยไม่บังคับใช้ประโยคแรกของบันทึกความเข้าใจ 14 ข้อ ที่เห็นพ้องกันในการยุติปฏิบัติการทางทหารในทันทีและอย่างถาวร ในทุกแนวหน้า ในนั้นรวมถึงเลบานอน
มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย จากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเล่นงานทางใต้ของเลบานอน ไม่ถึง 24 ชั่วโมง ตามหลังข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่ระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ถูกแถลงออกมา กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนบอกว่ามีผู้คนเสียชีวิตอย่างน้อย 4,057 ราย นับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ คืนชีพเมื่อวันที่ 2 มีนาคม
ทางกองบัญชาการทหารร่วมของอิหร่าน อ้างในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดหย่อนโดยอิสราเอล ทางใต้ของเลบานอน เป็นเหตุผลในการกลับมาปิดช่องแคบ ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ
"พวกเขาเน้นว่านี่คือก้าวย่างแรกในการตอบโต้การละเมิดคำสัญญาของศัตรู และถ้าการรุกรานยังคงมีอยู่ต่อไป จะมีการวางแผนมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมและจะดำเนินการบังคับใช้ เพื่อบีบให้ศัตรูยอมทำตามพันธสัญญา" ถ้อยแถลงระบุ
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯและอิหร่าน ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นที่มีเป้าหมายยุติสงคราม ในนั้นรวมถึงในเลบานอน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในทันที ในนั้นรวมถึงไปคำสัญญาว่าจะเจรจาเพิ่มเติมเพื่อบรรลุข้อตกลงในขั้นท้ายสุด ภายในกรอบเวลา 60 วัน
ในช่วงเวลาดังกล่าว พวกเจ้าหน้าที่อิสราเอลบอกว่าพวกเขาไม่มีเจตนาถอนกำลังออกจากเลบานอน และยืนกรานว่าความขัดแย้งกับฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เป็นคนละส่วนกับสงครามในอิหร่าน
ทั้งนี้ในเวลาต่อมา กองทัพอิสราเอลยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ มีผลบังคับใช้ตอน 16.00น.ตามเวลาท้องถิ่น(วันศุกร์) อย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้น โฆษกกองทัพบอกว่าพวกเขาจะเดินหน้าปฏิบัติการรื้อถอนภัยคุกคามจวนตัวต่อไป
นับตั้งแต่นั้น อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ ต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันศุกร์(19มิ.ย.) ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
รัฐบาลสหรัฐฯวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลต่อการที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในเลบานอน พร้อมแสดงความกังวลว่าความตึงเคียดที่ยังคุกรุ่นระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน อาจบ่อนทำลายข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน
ไม่กี่นาที ก่อนที่ เตหะราน จะแถลงปิดช่องแคบฮอร์มุซรอบล่าสุด ทางรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ คาดหมายว่าจะเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อเจรจากับอิหร่าน
เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน บอกว่าการที่ประเทศของเขาเข้าร่วมการเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ จะมีเป้าหมายเพื่อ "เรียกร้องให้อีกฝ่ายทำตามคำสัญญาอย่างครบถ้วน"
(ที่มา:บีบีซี)