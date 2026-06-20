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หยุดยิงกี่โมง! อิสราเอลโจมตีเลบานอนตอนใต้ดับ 5 ราย หลังเพิ่งประกาศหยุดยิงกับฮิซบอลเลาะห์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน หลังจากการโจมตีของอิสราเอล ถ่ายจากเมืองนาบาติเยห์ ประเทศเลบานอน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2026
สื่อรัฐบาลเลบานอนรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 รายจากการโจมตีทางอากาศและโดรนของอิสราเอลในพื้นที่เลบานอนตอนใต้ในวันเสาร์ (20 มิ.ย.) เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เริ่มมีผลบังคับใช้

สำนักข่าว NNA ของรัฐบาลรายงานว่า เครื่องบินรบและโดรนของอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีหลายครั้งในพื้นที่นาบาติเยห์ในช่วงกลางคืนและเช้าวันเสาร์ (20) ส่งผลให้อาคารและบ้านเรือนถูกทำลาย ขณะที่ปืนใหญ่ของอิสราเอลยิงถล่มนาบาติเยห์และบริเวณรอบนอกก่อนรุ่งสาง

อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ตกลงหยุดยิงกันเมื่อวันศุกร์ (19) หลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนทวีความรุนแรงขึ้น ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลและแหล่งข่าวจากฮิซบอลเลาะห์ 2 รายยืนยันข้อตกลงดังกล่าวกับรอยเตอร์ ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า การหยุดยิงจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16.00 น. (1300 GMT) ในวันศุกร์ (19)

ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานว่า ผู้แทนส่วนตัวของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กำลังเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเริ่มต้นการเจรจาขั้นต่อไป หลังจากที่ทั้งสองชาติบรรลุข้อตกลงยุติสงครามชั่วคราวในสัปดาห์นี้

ที่มา: รอยเตอร์