หยุดยิงกี่โมง! อิสราเอลโจมตีเลบานอนตอนใต้ดับ 5 ราย หลังเพิ่งประกาศหยุดยิงกับฮิซบอลเลาะห์

สื่อรัฐบาลเลบานอนรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 รายจากการโจมตีทางอากาศและโดรนของอิสราเอลในพื้นที่เลบานอนตอนใต้ในวันเสาร์ (20 มิ.ย.) เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เริ่มมีผลบังคับใช้
สำนักข่าว NNA ของรัฐบาลรายงานว่า เครื่องบินรบและโดรนของอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีหลายครั้งในพื้นที่นาบาติเยห์ในช่วงกลางคืนและเช้าวันเสาร์ (20) ส่งผลให้อาคารและบ้านเรือนถูกทำลาย ขณะที่ปืนใหญ่ของอิสราเอลยิงถล่มนาบาติเยห์และบริเวณรอบนอกก่อนรุ่งสาง
อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ตกลงหยุดยิงกันเมื่อวันศุกร์ (19) หลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนทวีความรุนแรงขึ้น ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลและแหล่งข่าวจากฮิซบอลเลาะห์ 2 รายยืนยันข้อตกลงดังกล่าวกับรอยเตอร์ ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า การหยุดยิงจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16.00 น. (1300 GMT) ในวันศุกร์ (19)
ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานว่า ผู้แทนส่วนตัวของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กำลังเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเริ่มต้นการเจรจาขั้นต่อไป หลังจากที่ทั้งสองชาติบรรลุข้อตกลงยุติสงครามชั่วคราวในสัปดาห์นี้
ที่มา: รอยเตอร์