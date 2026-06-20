'เซเลนสกี' จี้เบลารุสถอนยุทโธปกรณ์รัสเซียออกภายใน 1 สัปดาห์ ไม่งั้นยูเครนจะ 'จัดการเอง'

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ระบุเมื่อวันศุกร์ (19 มิ.ย.) ว่า เวลา 1 สัปดาห์น่าจะเพียงพอสำหรับประธานาธิบดี อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ผู้นำเบลารุส ในการที่จะถอนเครื่องไม้เครื่องมือที่รัสเซียใช้โจมตียูเครนออกจากประเทศของเขา พร้อมทั้งขู่ว่ายูเครนจะดำเนินการเองหาก ลูคาเชนโก ไม่ทำเช่นนั้น
เซเลนสกี กล่าวว่า สถานีส่งสัญญาณตั้งอยู่ใน 2 ภูมิภาคของเบลารุสที่ติดกับชายแดนยูเครน ซึ่งกองกำลังรัสเซียใช้เพื่อช่วยในการกำหนดทิศทางระหว่างการโจมตีพลเรือนยูเครน
รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันข้อกล่าวอ้างของ เซเลนสกี ได้อย่างอิสระ
“การพูดว่าเขา (ลูคาเชนโก) ไม่ต้องการอยู่ในสงครามนั้นมีประโยชน์อะไร? ให้เขาถอนอุปกรณ์นี้ออกไป ให้เขาปิดมันเสีย ผมคิดว่าเวลา 1 สัปดาห์น่าจะเพียงพอสำหรับเขาที่จะทำเช่นนั้น” เซเลนสกี กล่าวในการแถลงข่าวที่เคียฟ
“ถ้าเขาไม่ทำ เราจะทำเอง” ผู้นำยูเครนกล่าวโดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เซเลนสกี ยังเอ่ยถึงอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันของเบลารุส โดยกล่าวหาว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้กลายเป็นผู้จัดหาหลักให้กับมอสโก และ ลูคาเชนโก สามารถหยุดยั้งมันได้
“วันนี้เขาเป็นผู้จัดหาหลัก หรือหนึ่งในผู้จัดหาหลักให้กับกองทัพรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูคาเชนโก และเบลารุส” เซเลนสกี กล่าว “สิ่งเหล่านี้จะยุติได้หรือไม่? ผมมั่นใจว่าอยู่ในอำนาจของเขา และเขาเป็นผู้ควบคุมมัน”
ยูเครนได้เพิ่มการโจมตีภาคอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่อง เพื่อกดดันศักยภาพในการทำสงครามของรัสเซีย หลังจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เซเลนสกี ได้เตือนว่ารัสเซียวางแผนที่จะดึงกรุงมินสก์เข้าสู่สงครามในยูเครนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น กองกำลังรัสเซียใช้ดินแดนเบลารุสเป็นฐานในการโจมตีเมื่อพวกเขารุกรานยูเครนครั้งแรกในเดือน ก.พ. ปี 2022
เบลารุสถูกบรรดาชาติตะวันตกหมางเมินมานานแล้วเนื่องจากประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการกักขังฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลหลายร้อยคนที่ฝ่ายค้านอ้างว่าเป็นนักโทษทางการเมือง
ลูคาเชนโก ได้ปล่อยตัวฝ่ายตรงข้ามที่ถูกจำคุกเป็นกลุ่มๆ เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา
สเวียตลานา ทซิคานุสกายา ผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของเบลารุส กล่าวว่า คำพูดตรงไปตรงมาของ เซเลนสกี เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับ ลูคาเชนโก ผู้ครองอำนาจมาตั้งแต่ปี 1994
“วันนี้ยูเครนแสดงให้เห็นว่า ควรจัดการกับเผด็จการอย่างไร — ต้องทำเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่ง และยูเครนก็มีอำนาจนั้น” ทซิคานุสกายา กล่าวในแถลงการณ์
“หาก ลูคาเชนโก ต้องการสันติภาพอย่างแท้จริง เขาต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำ ไม่ใช่ด้วยคำพูด เขาต้องหยุดให้การสนับสนุนการรุกรานของรัสเซียทั้งหมด ยุติการมีส่วนร่วมของเบลารุสในสงคราม และหยุดเป็นเครื่องมือของเครมลิน เขาต้องปล่อยตัวนักโทษการเมืองและเริ่มต้นการเจรจาอย่างแท้จริงกับประชาชนชาวเบลารุส”
ทซิคานุสกายา ต้องใช้ชีวิตลี้ภัยนับตั้งแต่พ่ายแพ้ให้กับ ลูคาเชนโก ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020 ซึ่งฝ่ายตรงข้ามและชาติตะวันตกเชื่อว่ามีการโกงเลือกตั้ง ผู้ประท้วงหลายพันคนถูกจับกุมภายหลังการเลือกตั้งดังกล่าว
เมื่อเดือนที่แล้ว ลูคาเชนโก ปฏิเสธความคิดที่ว่ามินสก์จะถูกลากเข้าไปในสงครามมากขึ้น แต่ย้ำว่าเบลารุสจะร่วมกับรัสเซียปกป้องตนเองในกรณีที่มีการรุกราน
ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อัลอาราบิยาในสัปดาห์นี้ ลูคาเชนโก กล่าวว่า ยูเครนไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวจากเบลารุส และทั้งเคียฟและมอสโกจำเป็นต้องประนีประนอมเพื่อยุติสงคราม
ที่มา: รอยเตอร์