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'ทรัมป์' อวดโฉม 'แอร์ฟอร์ซวัน' ลำใหม่ ดัดแปลงจากโบอิ้ง 747 ที่ 'กาตาร์' มอบให้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อวดโฉมเครื่องบินโบอิ้ง 747 รุ่นปรับปรุงใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องบินที่รัฐบาลกาตาร์มอบให้เป็นของขวัญ ณ ฐานทัพร่วมแอนดรูว์ส ในรัฐแมริแลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (19 มิ.ย.) ขณะที่เครื่องบินลำนี้ใกล้จะได้กำหนดส่งมอบเพื่อเข้าร่วมฝูงบินแอร์ฟอร์ซวันของผู้นำสหรัฐฯ

“นี่ถือเป็นเครื่องบินที่หรูหราที่สุดในโลก เมื่อตอนที่สร้างขึ้น มันถูกสร้างขึ้นในระดับที่อาจจะไม่มีใครได้เห็นอีกแล้ว” ทรัมป์ กล่าวกับฝูงชนในโรงเก็บเครื่องบินแห่งใหม่ที่ฐานทัพ

เครื่องบินจัมโบ้ลำนี้ซึ่งกาตาร์มอบให้เป็นของขวัญเมื่อปีที่แล้ว ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยบริษัทรับเหมาด้านกลาโหม L3Harris Technologies และได้ผ่านการทดสอบการบินและทาสีใหม่ด้วยสีแดง ขาว น้ำเงินเข้ม และทอง ซึ่งเป็นสีที่ ทรัมป์ เลือก ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้กับแอร์ฟอร์ซวันมานานหลายทศวรรษ

ทรัมป์ กล่าวว่า การปรับปรุงใหม่นี้จำเป็นเพื่อให้ทันกับเครื่องบินที่ทันสมัยกว่าที่ผู้นำต่างชาติใช้

“ประเทศเหล่านี้ให้ความเคารพเรามาก แต่พวกเขากลับมีเครื่องบินที่ใหม่กว่า และดีกว่ามาก มันดูไร้สาระไปหน่อย” ทรัมป์ กล่าว

ทรัมป์ กล่าวว่า เครื่องบินที่เหลือในฝูงบินแอร์ฟอร์ซวันจะใช้ดีไซน์ใหม่นี้เช่นกัน

การเพิ่มเครื่องบินลำใหม่ให้กับฝูงบินของ ทรัมป์ ทำให้ประธานาธิบดี ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และสื่อมวลชน ได้ใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ที่ทันสมัยและหรูหรากว่าเดิม ค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดไม่ได้ถูกเปิดเผย และการดำเนินการก็รวดเร็วจนผู้เชี่ยวชาญบางคนเกรงว่า อาจจะไม่ปลอดภัยเท่ากับเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันที่มีอยู่เดิม

ความพยายามอย่างเร่งด่วนของกองทัพอากาศได้ข้ามการปรับเปลี่ยนบางอย่างที่วางแผนไว้สำหรับเครื่องบินเจ็ตประธานาธิบดีรุ่นใหม่ เพื่อส่งมอบรุ่นชั่วคราวได้เร็วขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าอากาศยานนี้ได้มาตรฐานสำหรับประธานาธิบดีแล้ว

“ความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้บัญชาการสูงสุดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา” ทรอย มัยค์ รัฐมนตรีกระทรวงกองทัพอากาศ แถลงเมื่อวันศุกร์ (19) “ตั้งแต่เริ่มต้น เราได้ประเมินทุกข้อกำหนดอย่างพิถีพิถันเพื่อเร่งการส่งมอบ ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานระดับสูงที่คาดหวังจากภารกิจของประธานาธิบดี”

ทรัมป์ กล่าวกับฝูงชนว่า เครื่องบินลำนี้จะนำขบวนบินที่เขาบรรยายว่าเป็น “การบินผ่านครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา” ในกิจกรรมวันชาติสหรัฐฯ 4 ก.ค. ที่จะเกิดขึ้นบริเวณจัตุรัสเนชันแนลมอลล์

“มันจะเป็นฝูงบินขนาดใหญ่ที่มีเครื่องบินจำนวนมาก” เขากล่าว

ทรัมป์ เดินทางกลับจากยุโรปในเช้าวันพฤหัสบดี (18) ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 747-200 ระดับทางการทหาร ซึ่งเคยให้บริการประธานาธิบดีสหรัฐฯ มานานกว่า 3 ทศวรรษ ทรัมป์ กล่าวว่านั่นเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเครื่องบินลำนี้ และในที่สุดมันจะถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

การที่รัฐบาลสหรัฐฯ รับเครื่องบิน 747 สุดหรูจากกาตาร์ ทำให้เกิดคำถามว่าเป็นการให้ของขวัญที่มีราคาแพงเกินไปหรือไม่? ทรัมป์ ปฏิเสธคำวิจารณ์นี้ โดยกล่าวว่าจะเป็นเรื่อง "โง่เขลา" หากปฏิเสธข้อเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า การปรับปรุงเครื่องบินสุดหรูนี้จำเป็นต้องมีการอัปเกรดด้านความปลอดภัย ปรับปรุงการสื่อสารเพื่อป้องกันการดักฟัง และติดตั้งขีดความสามารถในการป้องกันขีปนาวุธ สมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตประเมินว่าการดัดแปลงอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

เครื่องบินเจ็ตของกาตาร์ลำนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินชั่วคราวในระหว่างที่โบอิ้งกำลังดำเนินการส่งมอบเครื่องบิน 747-8 ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจำนวน 2 ลำ ภายใต้สัญญาแบบราคาคงที่มูลค่า 3,900 ล้านดอลลาร์ที่ลงนามในปี 2018

โครงการดังกล่าวล่าช้ากว่ากำหนดถึง 4 ปี โดยคาดว่าจะส่งมอบได้ในช่วงกลางปี ​​2028 ซึ่งความล่าช้านี้อาจทำให้ ทรัมป์ ไม่มีเครื่องบินใหม่ใช้ก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งจะสิ้นสุดลงในเดือน ม.ค. ปี 2029

ค่าใช้จ่ายในโครงการของโบอิ้งพุ่งสูงขึ้นเป็นกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่าย 2,400 ล้านดอลลาร์จากผลกำไรของโครงการนี้

สีใหม่ของเครื่องบินลำนี้แตกต่างจากสีขาวและสีน้ำเงินสองโทนที่ใช้ในสมัยประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี กองทัพอากาศได้นำองค์ประกอบของโทนสีแดง ขาว และน้ำเงินกลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง ทรัมป์ เคยผลักดันมาก่อน แต่ถูกยกเลิกไปในปี 2022 หลังจากที่กองทัพอากาศพบว่าสีเข้มอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป

ลวดลายใหม่สีแดง ขาว น้ำเงินเข้ม และทอง จะถูกนำไปใช้กับเครื่องบิน VC-25B ซึ่งเป็นชื่อเรียกทางทหารของเครื่องบินโบอิ้ง 747-8 รวมถึงเครื่องบินโบอิ้ง 757-200 ที่ได้รับการดัดแปลงอีก 4 ลำ ซึ่งใช้ในการขนส่งรองประธานาธิบดี สมาชิกคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ

ที่มา: รอยเตอร์










'ทรัมป์' อวดโฉม 'แอร์ฟอร์ซวัน' ลำใหม่ ดัดแปลงจากโบอิ้ง 747 ที่ 'กาตาร์' มอบให้
'ทรัมป์' อวดโฉม 'แอร์ฟอร์ซวัน' ลำใหม่ ดัดแปลงจากโบอิ้ง 747 ที่ 'กาตาร์' มอบให้
'ทรัมป์' อวดโฉม 'แอร์ฟอร์ซวัน' ลำใหม่ ดัดแปลงจากโบอิ้ง 747 ที่ 'กาตาร์' มอบให้
'ทรัมป์' อวดโฉม 'แอร์ฟอร์ซวัน' ลำใหม่ ดัดแปลงจากโบอิ้ง 747 ที่ 'กาตาร์' มอบให้
'ทรัมป์' อวดโฉม 'แอร์ฟอร์ซวัน' ลำใหม่ ดัดแปลงจากโบอิ้ง 747 ที่ 'กาตาร์' มอบให้
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