ระทึก! ไฟไหม้โรงแรมหรูริมหาดในแคริบเบียน นักท่องเที่ยว 1,700 ชีวิตอพยพหนีตาย

หญิงคนหนึ่งเสียชีวิต และนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนถูกอพยพ หลังเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนชายหาดบายาฮีเบ (Bayahibe) ของสาธารณรัฐโดมินิกันเมื่อวานนี้ (19 มิ.ย.)
หน่วยบริการฉุกเฉิน DAEH รายงานว่า ฟรานเชสกา วาเลนติโน หญิงชาวอิตาลีวัย 46 ปี เสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรม วิวา วินด์แฮม โดมินิคัส บีช โฮเทล (Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel)
ผู้บาดเจ็บ 3 รายถูกนำส่งโรงพยาบาล และอีก 6 รายได้รับการรักษาพยาบาลในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นรวมถึงแขกที่เข้าพัก นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กู้ภัย
จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นเหนือชายฝั่งทะเลแคริบเบียน ขณะที่เปลวไฟล้อมรอบหลังคาฟางของรีสอร์ท
"การตรวจสอบเบื้องต้นบ่งชี้ว่า ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคาที่ทำจากต้นปาล์มนั้นติดไฟได้ง่าย รวมถึงสภาพลม" ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (COE) ของประเทศกล่าว
เครือโรงแรม Wyndham Hotels and Resorts ซึ่งเป็นผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์โรงแรมกว่า 8,400 แห่งทั่วโลก ยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระบุว่า เพลิงได้ถูกควบคุมแล้ว แต่สาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน แขกที่เข้าพักถูกย้ายไปยังโรงแรมใกล้เคียง ด้านโรงแรม Viva Wyndham Dominicus Palace ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือเดียวกัน ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระบุเพิ่มเติมว่า "กิจกรรมการท่องเที่ยวในบายาฮีเบและพื้นที่โดยรอบยังคงดำเนินไปอย่างปลอดภัยและเป็นปกติ"
สาธารณรัฐโดมินิกันมีชื่อเสียงในด้านน้ำทะเลที่ใสและหาดทรายขาวสะอาด เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของทะเลแคริบเบียน โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประมาณ 5.6 ล้านคนในช่วง 5cเดือนแรกของปีนี้
ที่มา: รอยเตอร์