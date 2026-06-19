'อิสราเอล-ฮิซบอลเลาะห์' บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน หลังการสู้รบเสี่ยงทำลายข้อตกลงยุติสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนเมื่อวันศุกร์ (19 มิ.ย.) หลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นบั่นทอนโอกาสที่ข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านจะกลายเป็นข้อตกลงสันติภาพถาวรในตะวันออกกลาง
การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์ที่วางแผนไว้ในวันศุกร์ (19) ถูกยกเลิก เนื่องจากการสู้รบในเลบานอนปะทุขึ้นอีกครั้ง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาของการเจรจาที่สำคัญต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้กับการขนส่งทางเรือทั่วโลก
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาเลบานอน (1300 GMT) ว่า การหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้ในเวลานั้น
"เราเข้าใจว่า หลังจากมีการยิงปะทะกันเมื่อช่วงเช้าวันนี้ อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ได้ตกลงหยุดยิงกันแล้ว" เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าว พร้อมเสริมว่าผู้เจรจาจากสหรัฐฯ และกาตาร์ได้ร่วมกันทำข้อตกลงโดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่าน
แหล่งข่าวสองคนจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านระบุว่า ทางกลุ่มได้ "บังคับใช้เงื่อนไขนี้ในฝั่งของเราแล้ว"
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลยืนยันว่า ประเทศของตนอยู่ในช่วงเวลาหยุดยิง พร้อมเสริมว่า "หากฮิซบอลเลาะห์ไม่โจมตีเรา สำหรับเราแล้ว นี่ก็จะไม่ใช่เวลาแห่งสงคราม"
เจ้าหน้าที่ยังระบุอีกว่า อิสราเอลจะคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนซึ่งพวกเขาได้ทำการยึดเอาไว้
ความขัดแย้งในเลบานอนซึ่งมีผู้เสียชีวิต 18 คนจากการโจมตีทางอากาศเมื่อคืนที่ผ่านมา และทหารอิสราเอลเสียชีวิต 4 นายจากการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ อาจส่งผลต่อการเจรจายุติสงครามกับอิหร่าน เพราะเตหะรานได้กำหนดให้การยุติการสู้รบที่นั่นเป็นเงื่อนไขหนึ่งสำหรับข้อตกลงที่กว้างขึ้นกับสหรัฐฯ ด้วย
เลบานอนถูกดึงเข้าสู่สงครามระดับภูมิภาคเมื่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากยิงใส่อิสราเอลเมื่อวันที่ 2 มี.ค. เพื่อช่วยสนับสนุนอิหร่าน ส่งผลให้อิสราเอลเปิดฉากโจมตีกลุ่มดังกล่าว และบุกเข้าไปทางตอนใต้ของเลบานอน
ที่มา: รอยเตอร์