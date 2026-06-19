ชาวรัสเซียแตกตื่นเกิด 'ฝนดำ' หลังยูเครนส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในมอสโก

ประชาชนในหลายพื้นที่ของกรุงมอสโกรายงานว่าพบคราบดำบนรถยนต์ ถนน และเสื้อผ้า หลังจากฝูงโดรนของยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันสำคัญแห่งหนึ่ง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่รู้จักกันทั่วไปว่า "ฝนดำ"
รายงานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน Kapotnya ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงกลั่นเชื้อเพลิงที่สำคัญที่สุดของเมือง
การโจมตีครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่รัสเซียระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดต่อกรุงมอสโกนับตั้งแต่เริ่มต้นสงคราม ก่อให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ และส่งกลุ่มควันดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
ขณะที่ควันลอยปกคลุมทั่วเมือง ชาวบ้านในเขตต่างๆ เช่น บาลาชิคา ลูแบร์ซี และทางตะวันออกเฉียงใต้ของมอสโก รายงานว่ามีฝนปรอยลงมาเล็กน้อย พร้อมกับอนุภาคสีดำคล้ายน้ำมัน
บางคนเล่าว่า พบคราบดำบนเสื้อผ้าและยานพาหนะ ขณะที่คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นคราบเขม่าบางๆ ปกคลุมพื้นผิวต่างๆ
ฝนดำเกิดขึ้นเมื่อควัน เขม่า เถ้า และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ผสมกับความชื้นในชั้นบรรยากาศ ก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินในรูปของหยาดน้ำฟ้า
แทนที่จะเป็นหยาดฝนใส ฝนกลับมีอนุภาคคาร์บอนขนาดเล็ก สารไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด และสารปนเปื้อนอื่นๆ ปะปนอยู่ ทำให้ฝนมีสีเข้ม หรือทิ้งคราบดำไว้หลังจากระเหยไป
แม้ว่าทางการมอสโกจะปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเรื่อง "ฝนดำ" แต่ก็แนะนำให้ผู้อยู่อาศัยใกล้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปิดหน้าต่าง และสนับสนุนให้กลุ่มเสี่ยงอพยพออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราว
ที่มา: India Today