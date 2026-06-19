'เซเลนสกี' จี้ EU รีบยูเครนเข้าเป็นสมาชิก เพื่อรับประกันความมั่นคงยุโรป

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน กล่าวในการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดี (18 มิ.ย.) ว่า อนาคตของยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครน และการรับประกันความมั่นคงที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของกลุ่มก็คือการให้เคียฟได้รับสถานะสมาชิก "แบบเร่งด่วน"
เซเลนสกี กล่าวว่า เขาได้บอกกับบรรดารัฐอียูว่ายูเครนต้องการให้สงครามกับรัสเซียยุติลงภายในสิ้นปีนี้ และเรียกร้องให้พวกเขาช่วยเหลือเคียฟในการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึงด้วยขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศและเชื้อเพลิง
“ทุกชาติประชาธิปไตยในยุโรปสมควรที่จะอยู่ในสหภาพยุโรป และยูเครนสมควรได้รับสิ่งนี้ เพราะเราได้เสียสละมากกว่าประเทศอื่นใด เพื่อสิทธิที่จะเป็นอิสระ เป็นเอกราช และ...เป็นส่วนหนึ่งของยุโรป” เซเลนสกี กล่าวในส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ของเขาที่เผยแพร่บน X
“อนาคตของยุโรป – เสรี เป็นหนึ่งเดียว และแน่นอนว่าอยู่ในสันติภาพ – กำลังถูกตัดสินโดยการป้องกันประเทศของเรา นั่นแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ของเรานั้นพิเศษเพียงใด”
ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้น ปฏิบัติการทางอากาศของยูเครนได้โจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในรัสเซีย รวมถึงโรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโก ซึ่งเป็นการโจมตีระยะไกลครั้งล่าสุดในปฏิบัติการที่ เซเลนสกี เน้นย้ำว่าเป็นหลักฐานแสดงถึงศักยภาพของยูเครน ในการประชุมกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และผู้นำกลุ่ม G7 อื่นๆ ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้
ในสารที่ส่งถึงผู้นำสหภาพยุโรป เขายอมรับว่า ไม่ใช่สมาชิกทั้งหมดที่จะสนับสนุนยูเครนให้เข้าอียูอย่างเร่งด่วน โดยฮังการีเรียกร้องให้ลบถ้อยคำดังกล่าวออกจากถ้อยแถลงของคณะมนตรียุโรป (European Council) ที่เผยแพร่หลังการประชุมสุดยอด
“ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด – ผมรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ชอบสิ่งนี้ – อาจเป็นเส้นทางลัดสำหรับยูเครนในการเข้าร่วมสหภาพยุโรป” เซเลนสกี กล่าว
เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปตกลงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะเดินหน้าการเจรจาเรื่องการเป็นสมาชิกกับยูเครนและมอลโดวาอดีตสหภาพโซเวียต โดยเริ่มการหารือในกลุ่มแรกจากทั้งหมด 6 กลุ่มด้านกฎหมายและนโยบาย เพื่อปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศสมาชิก
แถลงการณ์ที่ออกโดยคณะมนตรียุโรปหลังการประชุมสุดยอดแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของยูเครน และกล่าวว่า "หวังว่าจะมีการเปิดการเจรจาในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป โดยสอดคล้องกับแนวทางที่ยึดหลักคุณธรรม"
อย่างไรก็ดี ฮังการีประสบความสำเร็จในการลบข้อความที่อ้างถึงการเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนออกจากแถลงการณ์ได้ นายกรัฐมนตรีปีเตอร์ มาจาร์ กล่าวผ่าน X
"มันไม่ง่ายเลย" นายกรัฐมนตรี ปีเตอร์ มาจาร์ กล่าวผ่าน X
เซเลนสกี กล่าวในข้อความที่โพสต์บน Telegram ว่า ยูเครนซึ่งได้ขอการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ที่จะหาทางออกอย่างสันติสำหรับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี ต้องการยุติสงครามให้ได้ภายในปีนี้
“แน่นอน เราต้องการยุติสงครามนี้ก่อนฤดูหนาว – ผ่านทางการทูตและการกดดันรัสเซีย แต่เราเข้าใจว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับใคร” เขากล่าว
“ปูติน ก็คือสงคราม” เขาเอ่ยเสริม โดยอ้างถึงประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย
เซเลนสกี บอกด้วยว่า หากสงครามยืดเยื้อต่อไป ยูเครนจำเป็นจะต้องมีก๊าซ น้ำมันดีเซล อุปกรณ์พลังงาน และขีปนาวุธเพิ่มเติมอย่างน้อย 300 ลูก
ผู้นำยูเครนกล่าวว่า ความมั่นคงของยุโรปขึ้นอยู่กับการจัดหาเงินทุนให้กับกองทัพยูเครน และสหภาพยุโรปและ “กลุ่มประเทศที่เต็มใจ” ที่จะสนับสนุนเคียฟสามารถพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ในเรื่องนี้
เขายังเรียกร้องให้มีการเบิกจ่ายเงิน 6,000 ล้านยูโร จากกองทุนสันติภาพยุโรป (European Peace Facility) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศ
การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในมอสโกด้วยโดรนของยูเครนเป็นการโจมตีครั้งที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ซึ่งยูเครนมองว่าเป็นการแก้เผ็ดที่มอสโกสร้างความเสียหายให้กับมหาวิหารเก่าแก่เกือบ 1,000 ปีในกรุงเคียฟ
รัสเซียปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีดังกล่าว
เซียร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย กล่าวภายหลังจากที่ยูเครนส่งโดรนโจมตีมอสโกครั้งใหญ่วานนี้ (18) ว่า มอสโกจะดำเนินการโจมตียูเครน "แบบสอดประสานครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่อง"
ที่มา: รอยเตอร์