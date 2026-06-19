รองปธน.สหรัฐฯ 'เจ.ดี.แวนซ์' เลื่อนเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ ยังไร้กำหนดวันเจรจากับ 'อิหร่าน' ขั้นต่อไป

เจ.ดี.แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เลื่อนกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันศุกร์ (19 มิ.ย.) เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการยุติสงครามในตะวันออกกลาง ตามรายงานของทำเนียบขาว
อยาตอลเลาะห์ โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (18) ว่า เขาอนุมัติข้อตกลงดังกล่าวแม้จะมีข้อสงสัยอยู่บ้าง ในขณะที่สหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านแล้ว
การลงนามในข้อตกลงเมื่อวันพุธ (17) โดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และ มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ได้เริ่มต้นช่วงเวลา 60 วันสำหรับการเจรจาในประเด็นที่กว้างขึ้นระหว่างสองชาติคู่ปรับ รวมถึงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
อย่างไรก็ดี ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป และดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาตั้งแต่หลังการปฏิวัติอิสลามในปี 1979 จะไม่สามารถจัดพิธีลงนามและเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ (19) ตามที่เคยประกาศไว้ได้
“ขั้นตอนการเจรจาเหล่านี้ไม่เคยง่ายหรือคาดเดาได้ ณ ตอนนี้ รองประธานาธิบดีจะยังไม่เดินทางในคืนนี้” โฆษกทำเนียบขาวกล่าวเมื่อคืนวันพฤหัสบดี (18) “เราหวังว่าจะเริ่มการเจรจาทางเทคนิคโดยเร็วที่สุด”
ในอิหร่าน สำนักข่าวทัสนิมรายงานว่า “ยังไม่มีการยืนยันใดๆ” เกี่ยวกับการเดินทางของคณะผู้แทนอิหร่านไปยังสวิตเซอร์แลนด์
โมจตาบา คาเมเนอี ซึ่งขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดหลังจากบิดาของเขา อาลี คาเมเนอี ผู้ปกครองอิหร่านมายาวนาน ถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศในวันแรกของสงครามเมื่อวันที่ 28 ก.พ. กล่าวในแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรว่า เขายอมอนุมัติข้อตกลงนี้ แม้ว่าจะมี "มุมมองที่แตกต่าง" โดยไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม
"แต่ผมอนุมัติเนื่องจากความมุ่งมั่น" ที่เจ้าหน้าที่ รวมถึง เปเชชเคียน ได้ให้ไว้ในการ "ปกป้องสิทธิของชาติอิหร่าน"
"การเจรจาแบบเผชิญหน้า" กับสหรัฐฯ จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ "นั่นไม่ได้หมายความว่ายอมรับมุมมองของศัตรู" เขากล่าวเสริม
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่าน ได้เตือนผ่าน X ถึงการละเมิดข้อตกลง ว่า "ในกรณีที่มีการประพฤติมิชอบ การละเมิดสนธิสัญญา และการกระทำที่เกินขอบเขตของอีกฝ่าย เราเชื่อมั่นว่าจะมีการตอบโต้ที่เด็ดขาดต่อศัตรูอย่างแน่นอน"
กองทัพสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (18) ว่า กองกำลังอเมริกันได้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่าน แต่เรือรบอเมริกัน "จะยังคงอยู่ในพื้นที่โดยทั่วไป"
แหล่งข่าวที่ติดตามการเดินเรือระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 3 ลำ ออกจากอ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา(18) เช่นเดียวกับเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของฝรั่งเศส
สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านอ้างคำแถลงจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของประเทศ ระบุว่า เรือที่ "ต้องการผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะต้องยื่นคำขอ" ต่อหน่วยงานรัฐบาลใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเส้นทางเดินเรือดังกล่าว
สถานีโทรทัศน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามข้อตกลง "จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากผู้ยื่นคำขอเป็นเวลา 60 วัน"
ที่มา: เอเอฟพี