นั่งไม่ติด! สหรัฐฯ จี้ถาม ASML หลังพบหลักฐาน 'เครื่องมือผลิตชิปตัวท็อป' หลุดไปถึงมือ 'จีน' แล้ว

บริษัท ASML Holding NV ยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์ผลิตชิปของเนเธอร์แลนด์ กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดจากสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของ โดนัลด์ ทรัมป์ โดยในการประชุมหลายครั้งที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ โฮเวิร์ด ลุตนิค ได้แสดงความกังวลต่อผู้นำระดับสูงของ ASML ว่าเครื่องมือผลิตชิประดับสูงสุดรุ่นหนึ่งของบริษัทอาจเล็ดลอดเข้าไปใน "จีน" แล้ว ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อจำกัดการส่งออกที่สหรัฐฯ กำหนดขึ้น
ในการประชุม ลุตนิค ได้แสดงความกังวลต่อผู้บริหารของ ASML เกี่ยวกับเครื่องมือการพิมพ์ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตแบบเข้มข้น หรือ EUV ของบริษัท ซึ่งระบบ EUV นี้ถูกใช้โดยบริษัทต่างๆ เช่น Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ในการผลิตโปรเซสเซอร์สำหรับบริษัทต่างๆ เช่น Nvidia Corp. และ Apple Inc.
ASML ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ส่งระบบเหล่านี้ไปยังจีน เนื่องจากข้อจำกัดที่กำหนดขึ้นในสมัยรัฐบาล ทรัมป์ เทอมแรก
ASML ได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของลุตนิค โดยอธิบายว่าเครื่องมือดังกล่าวซึ่งมีขนาดพอๆ กับรถโรงเรียน ถูกผลิตในจำนวนจำกัด และจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจากพนักงานของ ASML นั้น ไม่มีอยู่ในประเทศจีนแน่นอน ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ขอไม่เปิดเผยชื่อ
ด้านโฆษกของ ASML ระบุว่า บริษัทพูดคุยกับรัฐบาลทุกประเทศ และไม่เคยส่งเครื่อง EUV ไปยังประเทศจีนเลย
ยังไม่ชัดเจนว่า ฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ ต้องการอะไรจาก ASML ซึ่งขณะนี้กำลังพยายามพิสูจน์ว่าไม่มีเครื่อง EUV อยู่ในจีน และให้ข้อมูลที่จะช่วยยุติประเด็นเรื่องเครื่อง EUV ในประเทศจีนได้
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ไม่ได้ตอบคำถามหลายข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงประเด็นที่ว่าทางหน่วยงานมีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่ามีเครื่อง EUV อยู่ในจีน
เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในรัฐบาล ทรัมป์ ซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า พวกเขามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า ASML ไม่ได้กระทำการด้วยความสุจริตใจ เช่น การส่งออกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ EUV ไปยังประเทศจีน ซึ่ง ASML ยืนกรานปฏิเสธกับสำนักข่าวบลูมเบิร์ก
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เหล่านี้ยังปฏิเสธคำขอหลายครั้งจากบลูมเบิร์กที่ขอดูหลักฐานการจัดส่ง โดยอ้างถึงความละเอียดอ่อนของข้อมูลและแหล่งที่มา พวกเขายังปฏิเสธที่จะบอกว่าพวกเขาได้เห็นหลักฐานของระบบ EUV ในจีนจริงๆ หรือไม่
ความกังวลอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลทรัมป์ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐมนตรี ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในยุโรป ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกเจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวหาว่ากิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ หาก ASML ยังไม่สามารถคลายความกังวลของวอชิงตันได้ สถานการณ์นี้อาจเพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่อยู่แล้วระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
เอกสารที่บลูมเบิร์กตรวจสอบระบุว่า ปัจจุบันมีเครื่อง EUV จำนวน 314 เครื่องที่ใช้งานอยู่ทั่วโลก โดย 26 เครื่องได้ถูกปลดระวางแล้ว และไม่มีเครื่องใดอยู่ในประเทศจีนเลย เอกสารดังกล่าวระบุเพิ่มเติมว่า ASML สามารถตรวจจับ "การหยุดชะงัก การทำงานผิดปกติ หรือการสูญเสียการเชื่อมต่อ" ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ EUV ของบริษัทได้โดยอัตโนมัติ และลูกค้า "ไม่สามารถถอด ขนส่ง และย้ายระบบ EUV ได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของ ASML เนื่องจากขั้นตอนการจัดการเฉพาะทาง"
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวว่า พวกเขามีหลักฐานว่า ASML ได้ส่งอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการขนส่งเครื่อง EUV ไปยังประเทศจีน รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ที่อาจใช้ในระบบ EUV ด้วย แต่หลักฐานการส่งออกเหล่านั้นมีความละเอียดอ่อนเกินกว่าจะเปิดเผยได้
โฆษกของบริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ โดยกล่าวว่า “ASML ไม่เคยส่งเครื่อง EUV ไปยังจีน และเราก็ไม่เคยส่งส่วนประกอบ โมดูล หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่อง EUV ไปยังประเทศจีนเช่นกัน”
การที่จีนขาดเครื่องมือ EUV อาจเป็นข้อจำกัดที่ยากที่สุดเพียงอย่างเดียวที่บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยีส์ จำกัด ผู้ผลิตชิป AI ชั้นนำและคู่แข่งสำคัญของ Nvidia ในประเทศจีนต้องเผชิญ เมื่อไม่นานมานี้ หัวหน้าฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์ของหัวเว่ยเพิ่งออกมาแถลงต่อสาธารณชนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักถึงนวัตกรรมของบริษัทในการผลิตชิปโดยไม่ต้องใช้เครื่อง EUV ของ ASML
หากระบบ EUV เข้าไปถึงประเทศจีนได้จริง นั่นจะเป็นหนึ่งในการละเมิดมาตรการควบคุมที่นำโดยสหรัฐฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อจำกัดการเข้าถึง AI ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อกองทัพของปักกิ่ง ซึ่งเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงที่สุด
บลูมเบิร์กได้สอบถามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ทรัมป์ ว่า หากพวกเขามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่านี่เป็นกรณีดังกล่าว ทำไมรัฐบาลสหรัฐฯ จึงไม่ดำเนินนโยบายที่เข้มงวดกว่านี้ หรือใช้บทลงโทษใดๆ แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะให้ความเห็น
ที่มา: บลูมเบิร์ก