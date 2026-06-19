งามหน้า!ตร.ญี่ปุ่นรวบสาวไทยวัย33ปี ลอบขายบริการทางเพศในร้านเสริมสวย

ผู้หญิงไทยรายหนึ่งถูกตำรวจญี่ปุ่นจับกุม ตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายควบคุมธุรกิจสถานบันเทิง ด้วยการให้บริการทางเพศในพื้นที่ต้องห้าม และเรื่องมาแดงขึ้น สืบเนื่องจากสถานที่ดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดมิเอะ ถูกโจรปล้น
รายงานข่าวระบุว่าเมื่อวันอังคาร(16มิ.ย.) ตำรวจจังหวัดมิเอะ ได้ทำการจับกุม Nipaporn Moonsangha พลเมืองไทยวัย 33 ปี ที่ไม่ทราบที่อยู่ชัดเจนและเป็นลูกจ้างของสถานบริการทางเพศแห่งนี้ ฐานต้องสงสัยละเมิดกฎหมายควบคุมธุรกิจบันเทิง "ขายบริการในพื้นที่ต้องห้าม" ต่อกรณีขายบริการทางเพศในร้านเสริมสวย
หมายจับระบุว่าในวันที่ 12 มิถุนายน ณ ร้านเสริมสวย Bijin-gyo ในเขตฮิกาชิคาตะ เมืองคูวานะ ผู้หญิงไทยรายนี้ได้มอบบริการทางเพศแก่ลูกค้าชายจำนวนหนึ่ง แม้ร้านเสริมสวยถือเป็นพื้นที่ต้องห้าม สำหรับสถานบริการทางเพศแบบมีหน้าร้าน และเธอก็ยอมรับสารภาพผิดตามข้อกล่าวหาต่างๆ
อ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธาณะ พบว่า การลักลอบขายบริการทางเพศถูกเปิดโปงออกมาโดยบังเอิญ ตามหลังเกิดเหตุคนร้ายพยายามปล้นร้านเสริมสวยแห่งนี้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ซึ่งชายวัย 36 ปี (ที่ถูกจับฐานต้องสงสัยปล้นร้าน) ข่มขู่พนักงานด้วยมีด ตำรวจประจำจังหวัดเชื่อว่ามีใครบางคนบริหารงานร้านเสริมสวยอื้อฉาวแห่งนี้อยู่ฉากหลัง และกำลังสืบสวนลงรายละเอียดต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
(ที่มา:ยาฮูนิวส์)