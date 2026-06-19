ไทยรู้ไว้เขมรใช้ไม้นี้!กัมพูชาอ้างสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ป้องดินแดนที่สืบทอดจากยุคอาณานิคม

กัมพูชาเน้นย้ำจุดยืนจะป้องเขตแดนของประเทศที่สืบทอดมาจากยุคอาณานิคม ปฏิเสธความพยายามใดๆของฝ่ายไทยในการเปลี่ยนแนวเขตแดนโดยการใช้กำลัง จากคำประกาศกร้าวของ เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลในวันพฤหัสบดี(18มิ.ย.)
โบนา บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า "กัมพูชายืนกรานในจุดยืนที่มั่นคงเกี่ยวกับการปกป้องชายแดนระหว่างประเทศกัมพูชา-ไทย ที่ได้รับการสืบทอดมาจากคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยาม-ฝรั่งเศส ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ"
เขาอ้างถึงหลักการ uti possidetis juris (รัฐที่เกิดใหม่ควรสืบทอดพรมแดนเดิมตามกฎหมาย) หรือก็คือเขตแดนที่สืบทอดมาไม่สามารถละเมิดได้ และเน้นย้ำว่ากัมพูชาเคารพอนุสัญญา สนธิสัญญา แผนที่ และบันทึกการกำหนดเขตแดนระหว่างฝรั่งเศสและสยาม เช่นเดียวกับข้อตกลงและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับการรับรองร่วมกันระหว่าง 2 ชาติ
ในประเด็นทางทะเล โบนาบอกว่ากัมพูชาได้ใช้สิทธิในการไกล่เกลี่ยภาคบังคับ ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล เพื่อจัดการกับประเด็นคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับไทย
"กัมพูชามีความมั่นใจอย่างมากว่ากระบวนการนี้จะพิสูจน์ถึงคุณค่าที่แท้จริงของกฎหมายระหว่างประเทศและทางออกอย่างสนติของข้อพิพาทต่างๆ ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงต่อการเปลี่ยนแปลงชายแดนใดๆที่เป็นผลจากการใช้กำลัง" โบนาระบุ
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาสะท้อนจุดยืนเดียวกัน บอกว่าประเด็นเขตแดนต้องคลี่คลายผ่านกลไกลอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ผ่านการกระทำฝ่ายเดียว พร้อมอ้างว่าคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมต้องกลับมาทำงานในทันที เพื่อเปิดทางให้พลเรือนผู้พลัดถิ่นฐานกลับไปอย่างปลอดภัย
กัมพูชายังเน้นย้ำสนับสนุนคณะสังเกตการณ์อาเซียน เรียกร้องให้มีอำนาจที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้จะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงโดยสมบูรณ์
(ที่มา:เคพีทีอิงลิช)