น้ำมันคงที่กังวลยิวป่วนข้อตกลงสงครามอิหร่าน หุ้นสหรัฐฯบวก-ทองร่วง$135

ราคาน้ำมันปิดผสมผสานในวันพฤหัสบดี(18มิ.ย.) หลังช่วงหนึ่งแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ก่อนสงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จากข้อตกลงชั่วคราวยุติการสู้รบ กลับมาเปิดฮอร์มุซและคลายมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานเตหะราน ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวก ปัจจัยดังกล่าวช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ขณะที่ทองคำดิ่งลงหนัก
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม ลดลง 19 เซนต์ ปิดที่ 76.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 30 เซนต์ ปิดที่ 79.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
น้ำมันฟื้นตัวขึ้นในช่วงท้ายของการซื้อขายวันพฤหัสบดี(18มิ.ย.) หลังประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ แห่งสหรัฐฯ เตือน อิสราเอล อย่าได้โจมตีใส่พวกฮิซบอลเลาะห์ ในเลบานอน อีก ก่อความคลางแคลงใจเกี่ยวกับความยืนยาวของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอเมริกากับอิหร่าน
ก่อนหน้า แวนซ์ แสดงความคิดเห็น ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนที่สหรัฐฯและอิสราเอลจะเริ่มเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ในขณะที่น้่ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม
ท้ายที่สุดแล้ว ตลาดน้ำมันจะโฟกัสไปที่สถานการณ์ต่างๆนานาในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงพลังงานอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ก่อนสงคราม
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพฤหัสบดี(18มิ.ย.) ได้แรงหนุนจากกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์ และคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 72.15 จุด (0.14 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,564.70 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 80.48 จุด (1.08 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,500.58 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 496.28 จุด (1.91 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,517.93 จุด
วอลล์สตรีทได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดัคเตอร์ ในนั้นรวมถึงหุ้นของอินเทล ที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนหนึ่งในปัจจัยหนุนความเคลื่อนไหวดังกล่าว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่า แอปเปิล ผู้ผลิตไอโฟน เห็นพ้องทำงานร่วมกับ อินเทล ในการออกแบบและผลิตชิปในอเมริกา
แม้ ทรัมป์ ขู่กลับมาโจมตีรอบใหม่เล่นงาน อิหร่าน หากล้มเหลวในการทำตามคำสัญญา แต่บรรดาเรือกลุ่มแรกๆได้เริ่มกลับมาล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว หลังจากที่ผ่านมา การขนส่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ยและสินค้าอื่นๆ ประสบความวุ่นวาย นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น
ส่วนราคาทองคำปรับลดในวันพฤหัสบดี(18มิ.ย.) ถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ส่งสัญญาณใช้นโยบายแข็งกร้าว และดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 135.5 ดอลลาร์ หรือ 3.1% ปิดที่ 4,245.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)