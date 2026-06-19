ระอุ! “ฟินแลนด์” ผ่านกฎหมายไฟเขียวอนุญาต “อาวุธนิวเคลียร์” ตั้งในประเทศจ่อ “ปูติน” เป็นครั้งแรกหลัง “มอสโก” ซุ่มเร่งตั้งฐานกำลังทหารรัสเซียนับพันติดพรมแดน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ฟินแลนด์ล่าสุดวันพุธ(17 มิ.ย)ผ่านกฎหมายยกเลิกคำสั่งห้ามอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1987 หรือสมัยสิ้นสุดยุคสงครามเย็น กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมส์ให้นาโตและสหรัฐฯแต่รัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ยัน ไม่ใช่การประจำนิวเคลียร์แบบถาวร ด้านมอสโกเร่งตั้งฐานทัพมีทหารรัสเซียประจำการหลายพันนายใกล้พรมแดนตะวันออก
เมโทรของอังกฤษรายงานวันพุธ(17 มิ.ย)ว่า รัฐสภาฟินแลนด์ในวานนี้(17) ผ่านกฎหมายอ้างอิงจากบลูมเบิร์ก ด้วยเสียง 125 ต่อ 61 ด้วยความวิตกต่อภัยคุกคามที่มาจากรัสเซีย
กฎหมายใหม่จะเปิดโอกาสให้เฮลซิงกิสามารถนำเข้า ขนส่ง และการจัดหา หรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เพื่อการป้องกันประเทศ
รัฐบาลเฮลซิงกิอ้างไปถึงสภาวะแวดล้อมทางความมั่นคงที่คาดการณ์ไม่ได้ และเสริมว่าและมาถึงปัจจุบัน ฟินแลนด์ยังไม่ได้ประจำอาวุธนิวเคลียร์ใดๆ
เมโทรรายงานว่า กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์ปี 1987 ห้ามไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์ใดๆอยู่ในดินแดนฟินแลนด์
รัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ อันต์ติ ไคค์โคเนน (Antti Häkkänen) กล่าวว่า กฎหมายปี 1987 สร้างสถานการณ์ที่น่าอึดอัดสำหรับฟินแลนด์ที่เพิ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตล่าสุดเมื่อเมษายนปี 2024 หลังยูเครนถูกรัสเซียรุกราน
รัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เดอะซัน ยืนยันว่า ความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นมีความสำคัญต่อการป้องกันประเทศแดนนอร์ดิกที่มีพรมแดนทางตะวันออกติดรัสเซียยาว 830 ไมล์และปัจจุบันเฮลซิงกิได้ตั้งรั้วกั้นสูง 10 ฟุต
ฮัคคาเนนชี้ว่า เฮลซิงกิไม่มีแผนที่จะประจำอาวุธนิวเคลียร์ถาวร
เมโทรรายงานว่า นาโตปัจจุบันให้ความสำคัญไปที่การป้องปรามทางนิวเคบียร์ด้วยรูปแบบของการป้องกันร่วมและล่าสุดฝรั่งเศสเปิดข้อเสนอการให้อาวุธนิวเคลียร์แดนน้ำหอมเป็นโล่ป้องกันที่ถือเป็นอีกทางเลือกนอกเหนือจากอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกา
ซึ่งในการผ่านกฎหมายยกเลิกคำสั่งแบนอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศ ในทางทฤษฏีจะส่งผลทำให้ฟินแลนด์สามารถเป็นที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์จากนาโตและสหรัฐฯได้ และเปิดโอกาสให้พันธมิตรสามารถเข้าใกล้รัสเซียได้มากขึ้น
เมโทรรายงานว่า ขณะเดียวกันสัปดาห์ที่แล้ว มอสโกเริ่มต้นก่อสร้างฐานทัพแห่งใหม่จ่อประชิดพรมแดนทางตะวันออกของฟินแลนด์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต
ภาพทางอากาศล่าสุดแสดงให้เห็นที่พักของทหารหลายสิบแห่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหลังมีการถางป่าในบริเวณนั้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
ฐานทัพแห่งใหม่จะสามารถรองรับทหารรัสเซียระหว่าง 4,000 นาย – 6,000 นาย ผู้เชี่ยวชาญทางการทหารและอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองลับทางการทหารฟินแลนด์ มาร์โก เอ็คลุนด์ (Marko Eklund) เปิดเผย
ฐานทัพแห่งใหม่และที่ตั้งของกำลังพลรัสเซียเชื่อว่าอาจเป็นปัญหาด้านความมั่นคงได้
ในคาเมนคา(Kamenka) ห่างจากพรมแดนรัสเซียไปแค่ 35 ไมล์ มีการตั้งสิ่งปลูกสร้างทางการทหาร 130 หลังที่สามารถรองรับทหารรัสเซียได้ถึง 2,000 นายที่เพิ่งตั้งเมื่อปีที่แล้ว