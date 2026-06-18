ชักรำคาญ! รองปธน.สหรัฐฯ 'เจ.ดี. แวนซ์' วิจารณ์อิสราเอล 'ตื่นตระหนกเกินเหตุ' กับข้อตกลงยุติสงครามอิหร่าน

เจ.ดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลว่า "ตื่นตระหนกอย่างน่าแปลกใจ" และ "เกินกว่าเหตุ" ต่อข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ในบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี (18 มิ.ย.) ขณะที่รัฐบาล ทรัมป์ พยายามลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อข้อตกลงดังกล่าว
เจ้าหน้าที่อิสราเอลจากทุกฝ่ายทางการเมือง รวมถึงพันธมิตรบางส่วนของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ได้วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงนี้ โดยมองว่าข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้แก้ไขข้อกังวลของอิสราเอลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่าน และสร้างข้อจำกัดต่อปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลต่อกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน
"มีความตื่นตระหนกที่น่าประหลาดเกิดขึ้นในระบบของอิสราเอลที่ผมสังเกตเห็น พวกเขาคิดว่าทุกๆ อย่างที่เป็นประโยชน์ต่ออิหร่านที่คาดกันว่าจะเกิดขึ้นนั้น จะเกิดขึ้น — แต่จะเกิดโดยที่อิหร่านไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ" แวนซ์ กล่าวในบทสัมภาษณ์กับหนังสือนิวยอร์กไทมส์
"นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเขียนไว้ในข้อตกลง" เขาย้ำ
แวนซ์ ยืนยันว่า สหรัฐฯ จะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรหากอิหร่านยังคงให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งเป็นการอ้างถึงฮิซบอลเลาะห์อย่างชัดเจน เนื่องจากวอชิงตันขึ้นบัญชีดำฮิซบอลเลาะห์เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติมานานแล้ว
แวนซ์ ยังตำหนิอิสราเอลว่าขาดความไว้วางใจในพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกา
“ผมคิดว่าความตื่นตระหนกทั้งหมดในอิสราเอลนั้นค่อนข้างแปลก เพราะผมคิดว่ามันเกิดจากความไม่ไว้ใจ และผมคิดว่าอเมริกาได้รับความไว้วางใจจากภูมิภาคนี้แล้ว” แวนซ์ กล่าว
“เราได้ทำสิ่งที่ดีมากสำหรับประเทศและรัฐบาลนั้น” แวนซ์ กล่าวถึงอิสราเอล “และผมคิดว่า ความคิดที่ว่าเราทำข้อตกลงที่แย่มากนั้นไม่ได้มาจากข้อเท็จจริง และไม่สมเหตุสมผลเลย หากคุณพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนาน”
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามลดความกังวลของอิสราเอลในระหว่างการกล่าวปิดการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ในฝรั่งเศสเมื่อวันพุธ (17) โดยกล่าวว่า เนทันยาฮู ควรใช้ "วิธีการที่อ่อนโยนกว่า" ในการต่อสู้กับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ซึ่งถือเป็นการตำหนิอีกครั้งต่อพันธมิตรที่ร่วมทำสงครามต่อต้านอิหร่าน
ทรัมป์ และผู้นำอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในสัปดาห์นี้ ซึ่งเลื่อนประเด็นที่ยากที่สุดไปสู่ขั้นตอนการเจรจาครั้งต่อไป โดยไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับการแก้ไขหรือไม่
แวนซ์ กล่าวถึงผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงนี้โดยเฉพาะ ได้แก่ รัฐมนตรีฝ่ายขวาจัดของอิสราเอล อิตามาร์ เบน-กวีร์ และ เบซาเลล สโมตริช ว่า "ผมคิดว่าคำตอบของผมต่อพวกเขาคือ: ข้อเสนอที่แท้จริงของคุณคืออะไร? คุณเป็นประเทศที่มีประชากร 9 ล้านคน คุณไม่สามารถใช้การฆ่าเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงของชาติทุกปัญหาได้"
เบน-กวีร์ ตอบกลับในโพสต์บน X ว่า "นี่คือข้อเสนอของผม @JDVance: จัดการกับพวกนาซีในศตวรรษที่ 21 ในแบบเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาเคยจัดการกับพวกนาซีในศตวรรษที่ 20"
ที่มา: รอยเตอร์