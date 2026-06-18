อิสราเอลโจมตีเลบานอน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย

สื่อของทางการเลบานอนรายงานว่า อิสราเอลโจมตีภาคใต้ของเลบานอน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ในวันพฤหัสบดี (18 มิ.ย.) เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่านลงนามในข้อตกลงยุติสงครามในตะวันออกกลาง
สำนักข่าวแห่งชาติของเลบานอน (NNA) รายงานว่า โดรนของศัตรูโจมตีรถยนต์ในพื้นที่คฟาร์ เทบนิต ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตอนแรกที่รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตไว้ 1 ราย และที่หมู่บ้านเซบดีนที่อยู่ใกล้เคียง โดรนอีกลำหนึ่งได้คร่าชีวิตผู้คนอีก 1 ราย
ขณะเดียวกัน กองทัพอิสราเอลประกาศการเสียชีวิตของทหาร 1 นายเมื่อคืนก่อน จากเหตุร้ายทางตอนใต้ของเลบานอน ซึ่งทำให้ทหารอีก 7 นายได้รับบาดเจ็บ
ในช่วงที่ผ่านมา นับตั้งแต่ที่อิหร่านและสหรัฐฯ ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงกันเมื่อวันจันทร์ ระดับความรุนแรงในเลบานอนก็ลดลงอย่างมาก
กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ดึงเลบานอนเข้าสู่สงครามตะวันออกกลางในเดือนมีนาคม โดยโจมตีอิสราเอลเพื่อแก้แค้นการสังหารผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐอิสลามในช่วงเริ่มต้นปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอล
อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศใส่เลบานอน และทำการบุกพื้นที่ทางตอนใต้ ซึ่งมีพรมแดนติดกับอิสราเอลและอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮิซบอลเลาะห์มานาน
นับตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลง ฮิซบอลเลาะห์ก็ไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีอิสราเอลครั้งใหม่ใดๆ
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการยิงปะทะกันเล็กน้อย และเมื่อวันอังคาร การโจมตีของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 รายในเลบานอน
ทั้งนี้ สหรัฐฯ และอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันพุธ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติสงครามตะวันออกกลาง โดยยุติการสู้รบในทุกแนวรบ รวมถึงในเลบานอน
ที่มา เอเอฟพี