ภูเก็ตน่าเอาอย่าง! “ฝรั่งเศส” ออกกฎใหม่ห้าม “นักท่องเที่ยวต่างชาติ” ไม่สวมเสื้อ-ใส่ชุดบีกีนีเดินว่อน อ้างไม่ถูกสุขอนามัย-อุจาดตา ปรับ 5พันกว่าบาท

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - เมืองท่องเที่ยวชื่อดังหลายเมืองในฝรั่งเศสออกกฎใหม่ห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเปลือยท่อนบนหรือสวมแต่ชุดบิกินีเดินว่อนตามใจกลางเมือง ชี้ไม่ถูกสุขอนามัยและเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมสร้างภาพอุจาดตาให้กับเมือง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 150 ยูโรหรือราว 5,640 บาท กลายเป็นเทรนด์ไม่ต่างจากกฎเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอื่นๆในยุโรป
เดอะซันของอังกฤษรายงานวันนี้(18.มิ.ย)ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติรวม นักท่องเที่ยวอังกฤษ อาจเจอปรับได้ง่ายๆสูงถึง 150 ยูโรหรือ 5,640 บาทหากว่าเดินเปลือยท่อนบนในที่สาธารณะห่างจากชายหาดในเมืองตากอากาศชื่อดังในฝรั่งเศส
นายกเทศมนตรีแดนน้ำหอมรายหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นว่า คำสั่งแบนเปลือยท่อนบนเกิดขึ้นมาจากเหตุผลด้านสุขอนามัยและเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
ทั้งนี้ในการสวมแต่กางเกงบ็อกเซอร์โดยไม่สวมเสื้อในที่สาธารณะนั้นไม่ผิดกฎหมายในอังกฤษ แต่ทว่าไม่อีกต่อไปหากนักท่องเที่ยวอังกฤษเดินทางไปฝรั่งเศสและสวมแต่กางเกงบ็อกเซอร์เดินย่านใจกลางเมือง
เหมือนเช่น เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า เมื่อค่ำวันที่ 13 มิ.ยที่ผ่านมานี้ หนุ่มอังกฤษที่ไม่สวมท่อนบนและท่อนล่างสวมแต่กางเกงบ็อกเซอร์ระหว่างอยู่บนถนนจ.ภูเก็ต
ถูกจับภาพกลายเป็นไวรัลไปทั่วเมื่อเขากำลังสู้กับชายไทยที่เป็นครูสอนมวยและศิลปะการต่อสู้กระบี่กระบอง
ฝ่ายนักท่องเที่ยวอังกฤษได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนหลังการเผชิญหน้าที่ฝ่ายนักท่องเที่ยวมีท่อนเหล็กในมือส่วนฝ่ายไทยมีดาบ 2 เล่มในมือ การเผชิญหน้าเกิดมาจากปัญหาการขับขี่
ตามคลิปของเดลีเมล นักท่องเที่ยวอังกฤษในตอนท้ายตะโกนด้วยโทสะว่า “เจอกันใหม่ในเร็ววันนี้” พร้อมกับเลือดแดงฉานที่ไหลอาบแขนก่อนเดินจากไป
เปลือยท่อนบนนอนอาบแดดยังคงถูกกฎหมายในฝรั่งเศสแต่ทว่าราว 20 เมืองทั่วแดนน้ำหอมล่าสุดต่างออกกฎเหล็กห้ามชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเที่ยวไม่สวมเสื้อตามใจกลางเมืองและห่างจากชายหาด
เมืองตากอากาศชั้นนำของฝรั่งเศสคือ โดวิลล์ ( Deauville) สั่งเพิ่มค่าปรับจาก 17 ยูโรไปอยู่ที่ 150 ยูโร
ส่วนเมืองนาร์บนน์( Narbonne) ทางใต้ของฝรั่งเศสประกาศห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สวมท่อนบนในที่สาธารณะตลอดทั้งหน้าร้อน
กฎเหล็กห้ามเปลือยท่อนบนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์(15) และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ยนี้
นายกเทศมนตรีเมืองนาร์บนน์ แสดงเหตุผลว่า ถือเป็นสามัญสำนักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกวาดล้างการแต่งกายไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเช่น การไม่สวมเสื้อผ้าท่อนบน
“มันเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและหลีกเลี่ยงลัทธิการโชว์” เขากล่าว
ขณะอีกเมืองคือ ลา กร็องเด ม็อตต์ (La Grande‑Motte )ได้ออกกฎคล้ายกัน หนึ่งในชาวเมือง มารี( Marie) ออกมาแสดงความเห็นด้วยอย่างเต็มที่ 100% แต่ทว่านักท่องเที่ยวชายวัย 55 ปีรายหนึ่งออกมาเห็นแย้งว่า ค่าปรับ 150 ยูโรสูงเกินไปถึงแม้ในตอยท้ายเขาจะลงความเห็นด้วยที่ว่ากฎแบนห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สวมเสื้อนี้จะมีเหตุผลก็ตาม
เดอะซันรายงาน กฎหมายฝรั่งเศสห้ามผู้หญิงเปลือยอกในที่สาธารณะที่อาจถึงขั้นถูกส่งเข้าเรือนจำและปรับเป็นเงินสูงถึง 15,000 ยูโร แต่ทว่าไม่มีกฎหมายฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการห้ามเพศชายไม่สวมท่อนบน