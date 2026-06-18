มะกันย้ำจะทบทวนเรื่องกำลังพลในยุโรป

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) กล่าวต่อที่ประชุมนาโตในวันพฤหัสบดี (18 มิ.ย.) ว่าจะทบทวนการประจำการของกองกำลังสหรัฐฯในยุโรป ภายในหกเดือนข้างหน้า เนื่องจากวอชิงตันกำลังกดดันพันธมิตรให้เพิ่มกำลังป้องกันประเทศท่ามกลางความไม่พอใจต่อการตอบโต้สงครามอิหร่านของสหรัฐฯ
“นี่จะเป็นการทบทวนอย่างจริงจัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่านาโตกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและไม่สามารถย้อนกลับได้ เพื่อให้ยุโรปเป็นผู้นำและเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการป้องกันยุโรป” เฮกเซธกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมนาโตที่กรุงบรัสเซลส์
นายใหญ่เพนตากอน กล่าวว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่า "การเข้าถึง การตั้งฐานทัพ และการบินผ่านน่านฟ้าของสหรัฐฯ นั้นได้รับการกำหนดและรับรองอย่างชัดเจน" หลังจากที่บางประเทศในยุโรปได้กำหนดข้อจำกัดต่อกองกำลังสหรัฐฯ ในช่วงสงครามอิหร่าน
"มันน่าละอาย พันธมิตรเหล่านี้ทำให้ลูกหลานของอเมริกา ลูกหลานของเรา ตกอยู่ในความเสี่ยง ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ สำหรับเรื่องนี้" เขากล่าว
สหรัฐฯ กำลังเพิ่มแรงกดดันก่อนการประชุมสุดยอดนาโตในเดือนหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าพันธมิตรจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เมื่อปีที่แล้วในการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอย่างมหาศาล
เฮกเซธกล่าวว่า ในอนาคต การจ่ายเงินสมทบของวอชิงตันเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของนาโต ซึ่งประมาณ 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 นั้น จะ "ขึ้นอยู่กับ" การที่พันธมิตรบรรลุเป้าหมายการใช้จ่าย
"หากพันธมิตรอื่นๆ ไม่ควักเงินจ่ายอย่างเร่งด่วน เงินสมทบจากเราก็จะลดลง" เขากล่าว
คำพูดที่รุนแรงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ คาดว่าจะสร้างความตกใจให้กับพันธมิตรนาโตที่กังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการปกป้องยุโรป
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ไม่พอใจบรรดาชาติพันธมิตรในยุโรปอย่างมาก เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสงครามในอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม ยังมีความหวังว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่าน-สหรัฐฯ จะช่วยให้นาโตยุติความบาดหมางภายในได้ ก่อนที่บรรดาผู้นำชาติพันธมิตรจะพบปะหารือกันในตุรกี
"ดูเหมือนว่าชาติพันธมิตรหลายรายยังคงเข้าใจผิดกันอยู่ ทรัมป์ได้ทดสอบพันธมิตรของเรา ให้ทำการสนับสนุนอเมริกาเมื่อเราขอความช่วยเหลือจากพวกเขา และหลายประเทศก็ล้มเหลวในเรื่องนี้" เฮกเซธกล่าว
แม้จะมีถ้อยคำที่รุนแรง แต่เฮกเซธก็ยอมรับว่าชาติสมาชิกนาโตหลายประเทศมีความก้าวหน้าในการเสริมสร้างการป้องกัน
“พันธมิตรของเราบางประเทศได้รับข้อความและได้เพิ่มความพยายาม คุณรู้ว่าคุณคือใคร และเราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง” เขากล่าว
ทั้งนี้ ชาติสมาชิกนาโตต้องพยายามแสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของยุโรป เพื่อพิสูจน์ให้ทรัมป์เห็นว่าพวกเขากำลังดำเนินการตามคำมั่นสัญญาเมื่อปีที่แล้วที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมให้ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ของ GDP
ที่มา เอเอฟพี