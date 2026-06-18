เจรจาการค้าคืบหน้า หลังการพบกันของผู้นำอินเดีย-สหรัฐฯ

นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดีย ระบุว่า มีความคืบหน้าอย่างมาก ในการเจรจากับวอชิงตันเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าที่ยืดเยื้อมานาน ตามแถลงการณ์ที่ออกในวันพฤหัสบดี (18 มิ.ย.) หลังจากการพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ผู้นำทั้งสองพบกันนอกรอบการประชุมสุดยอด G7 ที่เมืองเอเวียง ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันพุธ ซึ่งเป็นการเจรจาแบบพบหน้ากันครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 ที่วอชิงตัน
“ผู้นำทั้งสองพึงพอใจกับความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีชั่วคราว” แถลงการณ์จากกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียระบุ
ด้านผู้นำสหรัฐฯ เมื่อถูกถามว่าสหรัฐฯ และอินเดียใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้าหรือไม่ ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในเอเวียงว่า “ใกล้แล้ว”
“เขาเป็นนักเจรจาที่แข็งแกร่งมาก หนึ่งในคนที่แกร่งสุดเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นจับตามองชายคนนี้ให้ดี เขาเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุด ดูดีมาก เหมือนเทวดา แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นนักฆ่า” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าว
แถลงการณ์ของอินเดียระบุว่า ผู้นำทั้งสองได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ “มีความหมายในเชิงพาณิชย์โดยเร็วที่สุด” โดยทาง เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อทำการเจรจา
วอชิงตันและนิวเดลีตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการค้าทวิภาคีให้ถึง 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 โดยจัดการเจรจาหลายรอบเพื่อแก้ไขข้อพิพาทเรื่องการเข้าถึงตลาดและภาษี
ทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าในเดือนกุมภาพันธ์ แต่การเจรจาชะลอตัวลงหลังจากมาตรการภาษีที่ครอบคลุมของทรัมป์ถูกศาลฎีกาสหรัฐฯ เพิกถอน
หลังคำสั่งศาล รัฐบาลทรัมป์ได้เริ่มการสอบสวนการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับหลายประเทศ รวมถึงอินเดีย พร้อมทั้งเรียกเก็บภาษี 10 เปอร์เซ็นต์โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ปิยุช โกยาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินเดีย กล่าวเมื่อต้นเดือนมิถุนายนว่า ทั้งสองประเทศได้ดำเนินการข้อตกลงการค้าในงวดแรกเสร็จสิ้นไปแล้ว "ประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์"
โมดีเรียกร้องให้ทรัมป์รับประกันความปลอดภัยของลูกเรือชาวอินเดีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ที่มุ่งยุติสงครามในตะวันออกกลาง หลังจากที่ลูกเรือชาวอินเดีย 3 คนเสียชีวิตจากการที่สหรัฐฯ โจมตีเรือพาณิชย์นอกชายฝั่งโอมานเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
ประเทศในเอเชียใต้แห่งนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เนื่องจากปริมาณพลังงานถูกตัดขาด หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซ
ที่มา เอเอฟพี