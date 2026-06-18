สงครามเป็นเหตุ! ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ดูไบตกหนัก นับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลาง ลูกค้าระดับบนหนีมิสไซล์อิหร่านไปลอนดอน-มิลาน-สิงคโปร์

เอเจนซีส์ – ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ดูไบ อาบูดาบี ตกลงมาอย่างฮวบฮาบนับตั้งแต่สหรัฐฯ-อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อปลาสยกุมภาพันธ์ต้นปีและอิหร่านเปิดฉากโจมตีเพื่อนบ้านอ่าวอาหรับรวม ดูไบ เพื่อตอบโต้หลังจากนั้น วิลล่าหรูถูกหั่นราคาอย่างมโหฬาร ยอดขายตกไป 19% ในพฤษภาคมต่ำกว่าเดือนก่อนหน้า
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(18 มิ.ย)ว่า นักสังเกตการณตลาดผู้นำชี้ว่า การขายอสังหาริมทรัพย์ในดูไบลดลงอย่างหนัก โดยชี้ว่าเป็นผลมาจากสงครามอิหร่านส่งผลทำให้เกิดการชะลอตัวอย่างหนักหนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลก
ราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองตกลงไป 19% เมื่อพฤษภาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็นการเร่งอย่างรวดเร็วจากการตก 4% ในเมษายน ปี 2026 บริษัทวิจัยที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ValuStrat ค้นพบ
ธุรกรรมในเวลานี้ต่ำกว่าครึ่งของระดับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
“ตลาดบ้านสำเร็จรูปไม่มีการบันทึกยอดลดลงประจำปีในระดับนี้นับตั้งแต่วิกฤตโรคโควิด19 ระบาด” ไฮเดอร์ ตูไอมา (Haider Tuaima) หัวหน้าบริษัท ValuStrat ที่มีฐานอยู่ในดูไบที่ติดตามตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองดูไบมาตั้งแต่ปี 2014แสดงความเห็น
เดอะการ์เดียนรายงานว่า นอกจากนี้จากรายงานอื่นที่มาจากบริษัท Reidin ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอีกแห่งค้นพบว่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า 22.5 พันล้านดีร์แรห์ม (6.1 พันล้านดอลลาร์) ถูกขายในพฤษภาคม ลดลง 42% ต่ำกว่าตัวเลขเมษายน โดยเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของ 46.6 พันล้านดีร์แรห์มของเดือนมกราคมที่เกิดขึ้นก่อนสงครามอิหร่านจะเริ่ม อ้างอิงจากตัวเลขที่ถูกรายงานครั้งแรกโดยบลูมเบิร์ก
ดูไบที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมีสีสันที่เป็นผลมาจากคลื่นของกลุ่มลูกค้ารายได้สูงที่ถูกดึงดูดมายังเมืองดูไบที่ชูนโยบายไม่มีการเก็บภาษีรายได้
แต่ทว่าสงครามในตะวันออกกลางทำให้เกิดความระส่ำระสายขึ้นต่อตลาดหลังจากมิสไซล์อิหร่านโจมตีเมื่อมีนาคมมายังโรมแรมระดับ 5 ดาวชื่อดังที่ตั้งอยู่ในเขต Palm Jumeirah เกาะรูปใบปาล์มที่มีการถมทะเลออกไป
เดอะการ์เดียนชี้ว่า ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าตลาดจะสามารถฟื้นตัวได้โดยเร็วเมื่อใดหากว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านสามารถอยู่ได้อย่างไม่ตกหล่น
อ้างอิงจากเอเจนต์อสังหาริมทรัพยะบว่า บรรดาผู้ขายวิลล่าหรูหราและแฟลตต่างๆยอมหั่นราคาหลายล้านปอนด์เพื่อเชิญชวนลูกค้า
ยาซิน วาลีมุลลา (Yasin Valimulla) เอเจนต์ผู้ซื้อในดูไบที่มีความเชี่ยวชาญในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์ กล่าวว่า มีการขายบ้านไม่กี่หลังยังสามารถเกิดขึ้นได้โดยมีการลดราคาที่ราว 20% -25% ของมูลค่าก่อนวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง
เขายอมรับว่าในเวลาราว 1 ปีครึ่งที่ผ่านมามีการขายให้ลูกค้ากระเป๋าหนักระดับบน แต่ในเวลาทุกคนต่างหนีออกไปจากเมืองดูไบทั้งสิ้น เป็นผลมาจากความแตกตื่นตั้งแต่มีนาคมและลูกค้ายุโรปตะวันตกต่างลังเลใจที่จะซื้อทรัพย์สินที่นี่ โดยคาดว่าคนเหล่านั้นอาจจะรอเวลานานถึง 2 ปีจนกว่าจะกลับเข้ามาอีกครั้ง
สื่ออังกฤษรายงานว่า และในเวลาที่ภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังผันผวน กลุ่มคนระดับบนทั้งหลายต่างหันไปที่อื่นแทนทั้ง ลอนดอน มิลาน และสิงคโปร์