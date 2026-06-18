ผู้นำไต้หวันลั่น! การปกป้องตนเองไม่ใช่ 'ยั่วยุจีน' หวังสหรัฐฯ อนุมัติขายอาวุธล็อตใหญ่เร็วๆ นี้

ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (18 มิ.ย.) ว่า การที่ไต้หวันปกป้องความมั่นคงของตนเองและปฏิเสธการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ไม่ควรถูกมองว่าเป็นการยั่วยุ พร้อมเสริมว่าหวังว่าข้อตกลงขายอาวุธชุดใหม่จากสหรัฐฯ จะได้รับการอนุมัติในเร็ววัน
ไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยถูกจีนมองว่าเป็นดินแดนของตนเอง และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปักกิ่งได้เพิ่มแรงกดดันทางทหารและทางการทูตต่อเกาะแห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆ
ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศไต้หวันในกรุงไทเป ไล่ ย้ำความปรารถนาที่จะเจรจาบนพื้นฐานของ "ความเท่าเทียมและความเคารพ" กับจีน แต่ย้ำว่าไต้หวันมีสิทธิที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และมีเพียงประชาชนชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินอนาคตของตนเองได้
"การที่ไต้หวันปกป้องความมั่นคงของชาติ และรักษาความเป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพ การปฏิเสธการรวมชาติ และการปฏิเสธการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ไม่ควรถูกมองว่าเป็นการยั่วยุต่อจีน" เขากล่าวเสริม
จีนเรียก ไล่ ว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดน และปฏิเสธข้อเสนอการเจรจาหลายครั้งของเขา
ไล่ กล่าวว่า กองทัพจีนกำลังขยายอิทธิพลเข้าไปในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก และการใช้มาตรการบีบเค้นในรูปแบบต่างๆ ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
"เป็นที่ชัดเจนว่า จีนเป็นแรงผลักดันหลักที่เปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ในช่องแคบไต้หวัน และส่งผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค"
ทั้งสำนักงานกิจการไต้หวันและกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
ไต้หวันยังรู้สึกไม่สบายใจกับคำพูดของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ หลังจากที่พบกับ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้ว โดย ทรัมป์ กล่าวว่า เขายังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะอนุมัติการขายอาวุธใหม่ให้กับไต้หวันหรือไม่ และมองว่าอาวุธเหล่านั้นเป็น "เครื่องมือต่อรองที่ดีมาก" กับจีน
ไล่ ยืนยันว่า ความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
"ประเด็นสำคัญคือ ไต้หวันต้องไม่เปลี่ยนแนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของตนเอง และไม่สามารถชะลอความเร็วลงได้"
“เราจะยังคงติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อไป และเราหวังว่าการจัดซื้ออาวุธจะได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุด”
ไล่ สนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกลาโหม ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของ ทรัมป์ ที่ต้องการให้ชาติพันธมิตรใช้จ่ายด้านการทหารมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่แล้วรัฐสภาไต้หวันซึ่งฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากได้อนุมัติงบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มเติมเพียง 2 ใน 3 จาก 40,000 ล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลเรียกร้อง โดยตัดงบส่วนที่ตั้งไว้สำหรับโดรนและอาวุธที่ผลิตในประเทศ
เมื่อวันพฤหัสบดี (18) กระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุว่า กำลังเสนอแพกเกจกลาโหมพิเศษอีกชุดหนึ่งมูลค่า 210,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (6,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับการเฝ้าระวัง การโจมตีชายฝั่ง และโดรนผิวน้ำไร้คนขับขนาดเล็ก
ไล่ กล่าวว่า จีนควรละเว้นการใช้กำลัง และการจัดซื้ออาวุธของไต้หวันส่งสารสำคัญไปยังทั่วโลกว่าไต้หวันพร้อมที่จะปกป้องตนเอง
"ไต้หวันยินดีที่จะปกป้องความมั่นคงของชาติของตนเอง และยินดีที่จะแบ่งปันความรับผิดชอบด้านการป้องกันประเทศร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อสร้างผลในการป้องปรามและบรรลุสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค" เขากล่าว
ที่มา: รอยเตอร์