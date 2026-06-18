ลดพึ่ง TSMC! 'ทรัมป์' เผยสองยักษ์ใหญ่ Intel-Apple จะร่วมมือออกแบบ-ผลิตชิปในสหรัฐฯ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวในโพสต์บน Truth Social เมื่อวันพฤหัสบดี (18 มิ.ย.) ว่า แอปเปิล (Apple) ตกลงที่จะร่วมมือกับอินเทล (Intel) ในการออกแบบและผลิตชิปในสหรัฐอเมริกา
ความร่วมมือกับอินเทลช่วยให้แอปเปิลสามารถกระจายฐานการผลิตของตน เนื่องจากบริษัทกำลังมองหาแหล่งผลิตชิปเพิ่มเติม ที่ผ่านมาแอปเปิลซึ่งเป็นผู้ผลิต iPhone ต้องพึ่งพาบริษัท ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง คอมพะนี (TSMC) เป็นอย่างมาก ซึ่งสายการผลิตขั้นสูงของ TSMC นั้นเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งจากผู้ผลิตชิปเอไอ เช่น อินวิเดีย (Nvidia) และ AMD
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) รายงานเมื่อเดือน พ.ค. ว่า อินเทลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการผลิตชิปบางส่วนให้กับแอปเปิล หลังจากใช้เวลาเจรจามากกว่า 1 ปี
ทั้งแอปเปิลและอินเทลยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นจากผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ เนื่องจากอยู่นอกเวลาทำการ
สัญญาจากแอปเปิลจะช่วยให้อินเทลได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากหนึ่งในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทั้งชื่อเสียงและธุรกิจการผลิตของอินเทลที่ตามหลัง TSMC ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
เมื่อต้นสัปดาห์ อินเทลแถลงว่า เทคโนโลยีการผลิตรุ่นใหม่ 18A ได้เริ่มการผลิตขั้นต้นแล้ว เนื่องจากผู้ผลิตชิปมองเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับหน่วยประมวลผลกลางของตน
เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาล ทรัมป์ ได้เข้าถือหุ้น 10% ในอินเทล และประกาศแผนลงทุนประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ในผู้ผลิตชิปรายนี้ เพื่อสร้างหรือขยายโรงงานในสหรัฐฯ
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เคยกล่าวว่าเขา "น่าจะขอส่วนแบ่งการถือหุ้นในอินเทลมากกว่านี้" หลังจากที่มูลค่าหุ้นของรัฐบาลในอินเทลเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ 8 เดือนก่อน
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เพิ่มความพยายามในการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ สำหรับแร่ธาตุและเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญ รวมถึงการเข้าถือหุ้นในบริษัทต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพาจีน
ที่มา: รอยเตอร์