G7 เตรียมออกใบอนุญาตผลิตขีปนาวุธพิสัยไกล-ระบบป้องกันภัยทางอากาศใน 'ยูเครน'

แหล่งข่าวทางการทูตระบุเมื่อวันพุธ (17 มิ.ย.) ว่า กลุ่มประเทศ G7 ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะออกใบอนุญาตให้บริษัทในยูเครนผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลและระบบป้องกันภัยทางอากาศ โดย ฟรีดริช แมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ได้ยืนยันเรื่องนี้แล้ว
ประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมซัมมิตกลุ่ม G7 เป็นเวลา 3 วันในเมืองเอวิยอง ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีผู้นำจากสหราชอาณาจักร แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาเข้าร่วม โดยพวกเขาต่างให้คำมั่นสัญญาที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี
แหล่งข่าวทางการทูตเผยว่า "เราจะมีการผลิตภายใต้ใบอนุญาต ไม่เพียงแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลด้วย"
แมร์ซมยืนยันการตัดสินใจดังกล่าว โดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่า "ปัจจุบันเราผลิตได้น้อยเกินไป และสามารถชดเชยได้โดยการให้ใบอนุญาตแก่บริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตเหล่านี้ รวมถึงบริษัทในยุโรปและยูเครน"
แมร์ซ ระบุด้วยว่า บริษัทในสหรัฐฯ จะสามารถให้ใบอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์นี้แก่ผู้ผลิตในยุโรปได้ พร้อมเสริมว่าเขารู้สึก "ขอบคุณ" ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ "สำหรับความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือ"
การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากแถลงการณ์ของกลุ่ม G7 เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งให้คำมั่นว่าจะ "เพิ่มการส่งมอบขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศ ระบบเพิ่มเติม และขีปนาวุธสกัดกั้น รวมถึงขีดความสามารถในระยะไกล" ให้แก่เคียฟ และจะพิจารณาการออกใบอนุญาตเพื่อส่งเสริมการผลิตทางทหารภายในประเทศของยูเครน
เคียฟซึ่งเผชิญกับการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่จากรัสเซีย และการขาดแคลนกระสุนป้องกันภัยทางอากาศ ต้องพึ่งพาพันธมิตรตะวันตกอย่างมากในการช่วยตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธ
สงครามในตะวันออกกลางซึ่งพันธมิตรของสหรัฐฯ ใช้กระสุนป้องกันภัยทางอากาศจำนวนมหาศาลในการปกป้องพื้นที่ในอ่าวเปอร์เซีย ได้ทำให้การขาดแคลนกระสุนป้องกันภัยทางอากาศที่ยูเครนเผชิญมาตั้งแต่เริ่มสงครามทวีความรุนแรงขึ้น
ที่มา: เอเอฟพี