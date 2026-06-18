งงในงง! 'ทรัมป์' ขอบคุณ 'สีจิ้นผิง-ปูติน' วางตัวเป็นกลางในสงครามอิหร่าน แต่ด่าเช็ดพันธมิตรไม่ส่งทหารช่วยเปิดช่องแคบ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ (17 มิ.ย.) ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย วางตัวเป็นกลางในสงครามอิหร่าน โดยระบุว่าทั้งสองไม่ได้ขัดขวางความพยายามของเขาในการควบคุมความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของเตหะราน
“ผมขอขอบคุณพวกเขา เพราะพวกเขาทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมาก” ทรัมป์ กล่าวหลังจากการลงนามข้อตกลงหยุดยิง
ในการแถลงข่าวที่การประชุมกลุ่มประเทศ G7 ที่เมืองเอวิยอง-เลส์-แบงส์ ของฝรั่งเศส ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขารู้สึกขอบคุณผู้นำทั้งสองที่ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงในความขัดแย้งครั้งนี้
“ผมขอขอบคุณจีน ประธานาธิบดี สี ผมอยู่กับเขา และเขาวางตัวเป็นกลาง เป็นกลางอย่างสมบูรณ์ และผมซาบซึ้งใจ” ทรัมป์ กล่าว “และผมขอขอบคุณ วลาดิมีร์ ปูติน เขาเป็นกลางมาก อันที่จริงพวกเขาสามารถทำให้สถานการณ์ยากลำบากมากขึ้นสำหรับเราได้”
คำพูดของ ทรัมป์ นั้นแตกต่างจากคำพูดของเขาเกี่ยวกับพันธมิตรของสหรัฐฯ ตั้งแต่ญี่ปุ่นไปจนถึงยุโรป ซึ่งเขาวิจารณ์ว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติการทางทหารหรือความพยายามในภายหลังเพื่อเคลียร์ช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางการค้าทางทะเลที่อิหร่านปิดกั้น
มอสโกและปักกิ่งรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเตหะราน รัสเซียกล่าวว่าสงครามอาจนำไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในตะวันออกกลาง
ปักกิ่งประณามการโจมตีเตหะรานของวอชิงตันว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศอย่างโจ่งแจ้ง เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ประเมินว่าปักกิ่งจัดหาสินค้าที่อาจใช้ในทางทหารให้กับเตหะราน ตามข้อมูลจากผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ โรงกลั่นน้ำมันอิสระของจีนเป็นลูกค้าหลักของอิหร่านในช่วงความขัดแย้ง โดยไม่สนใจมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ท่ามกลางข้อมูลเหล่านี้ ทรัมป์ ยังคงกล่าวว่า สี จิ้นผิง ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขความขัดแย้ง และหลีกเลี่ยงการส่ง "อาวุธขนาดใหญ่" หรือขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่าให้อิหร่าน
“พวกเขาสามารถส่งเรือบรรทุกน้ำมันพร้อมเรือพิฆาต 6 ลำประกบข้างได้ แต่พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ช่วยผม เขาพยายามช่วยเหลือ และผมคิดว่าเขาน่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้” ทรัมป์ กล่าว
ด้านโฆษกสถานทูตจีนในวอชิงตันกล่าวว่า จุดยืนของพวกเขานั้น “สอดคล้องกัน” และพวกเขา “ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อยุติการสู้รบและนำมาซึ่งสันติภาพ”
สถานทูตรัสเซียในวอชิงตันยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
ที่มา: รอยเตอร์