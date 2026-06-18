น้ำมันฟื้นเกือบ$1 หุ้นสหรัฐฯปิดลบ-ทองบวก หลังเฟดแย้มอาจปรับขึ้นดอกเบี้ย

ราคาน้ำมันขยับขึ้นเกือบ 1% ในวันพุธ(17มิ.ย.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงใหม่กับอิหร่านยังไม่ใช้ท้ายสุดและสงครามอาจคืนชีพถ้าเขาไม่พอใจ แต่ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดในปีหน้า ช่วยจำกัดการดีดตัว ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบและทองคำปรับขึ้นในกรอบแคบๆ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) คงดอกเบี้ย แต่บ่งชี้ว่าอาจมีการปรับขึ้นอย่างน้อย 1 รอบในปีนี้
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม เพิ่มขึ้น 74 เซนต์ ปิดที่ 76.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 59 เซนต์ ปิดที่ 79.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทรัมป์ ระบุในวันพุธ(17มิ.ย.) ว่าบันทึกความเข้าใจกับอิหร่านยังไม่ใช่ท้ายสุด และเขาอาจกลับมาเปิดยุทธการทิ้งบอมบ์อีกรอบ ถ้าเขาไม่ชอบเอ็มโอยูหรืออิหร่านมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ความเคลื่อนไหวมีขึ้นหลังจากสหรัฐฯและอิหร่านยืนยันเมื่อวันอาทิตย์(14มิ.ย.) ว่าเขาได้ข้อตกลงที่จะยุติสงครามและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดในแดนลบในวันพุธ(17มิ.ย.) นักลงทุนคาดหมายว่าก้าวย่างต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ย หลังที่ประชุมหนล่าสุดมีมิติคงดอกเบี้ย แต่ตัวประธานและคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหลายคนบ่งชี้ถึงความจำเป็นต้องควบคุมเงินเฟ้อ
ดาวโจนส์ ลดลง 507.12 จุด (0.98 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,492.55 เอสแอนด์พี ลดลง 91.25 จุด (1.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,420.10 จุด แนสแดค ลดลง 354.69 จุด (1.34 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,021.66 จุด
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50%-3.75% ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย ขณะที่พวกเขาต้องรับมือกับแรงกดดันเงินเฟ้อ จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง ระหว่างศึกสงครามอิหร่าน
แม้คงดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แต่ในการประมาณการ พบว่ามีสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน 9 คน ที่คาดหมายว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงปลายปี 2026 ขณะที่ถ้อยแถลงได้ถอดถ้อยคำหนึ่งก่อนหน้านี้ ที่เคยบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดดอกเบี้ยในปี 2026
ความเคลื่อนไหวของเฟดที่คงดอกเบี้ย แต่บ่งชี้ว่าอาจมีการปรับขึ้น 1 ครั้งในปีนี้ ฉุดให้ราคาทองคำปรับขึ้นในกรอบแคบๆ ในวันพุธ(17มิ.ย.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 0.6% ปิดที่ 4,381.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)