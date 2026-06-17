ยุคสงครามล้างโลก! “เพนตากอน” ยอมรับใช้ AI ของ “อีลอน มัสก์” ยิงมิสไซล์ 2,000 ลูกโจมตี “อิหร่าน”

เอเจนซีส์ – กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯยอมรับใช้ Grok AI ของอีลอน มัสก์ ทดสอบยิงมิสไซล์ 2,000 ลูกโจมตีอิหร่าน ยืนยันศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของ Grok AI นั้นมีความสำคัญต่อความมั่นคงสหรัฐฯ
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(17 มิ.ย)ว่า รัฐบาลสหรัฐฯของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อยิงมิสไซล์หลายพันลูกโจมตีอิหร่าน
ในการให้การที่เป็นรายลักษ์อักษรเพื่อปกป้องมหาเศรษฐีล้านล้าน อีลอน มัสก์ จากการยื่นฟ้องทางกฎหมายที่อ้างว่าศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ xAI ของเขานั้นทำให้เกิดมลพิษต่อชุมชนแอฟริกันอเมริกัน แต่ผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯอ้างว่า
"ปฎิบัติการของ AI แชตบ็อตทียังคงดำเนินอยู่นั้นมีความสำคัญต่อความมั่นคงประเทศ และได้ถูกใช้เพื่อยิงกระสุนไม่ต่ำกว่า 2,000 ไปที่เป้าหมายที่แตกต่างกันภายใน 96 ช.ม(4 วัน)”
ทั้งนี้ Grok ที่เป็นแชทบ็อต AI พัฒนาโดย xAI เป็น 1 ใน 4 ของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ AI ที่มีความสามารถในการสนับสนุนต่อแพลตฟอร์มความมั่นคงสหรัฐฯ อ้างอิงจาก คาเมรอน สแตนลีย์(Cameron Stanley) ผู้นำแผนกดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ CDAO (Chief Digital and Artificial Intelligence Officer) ประจำกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า เป็นการยอมรับอย่างเปิดเผยครั้งแรกจากเจ้าหน้าที่เพนตากอนที่ใช้ AI เพื่อโจมตีอิหร่านท่ามกลางการตรวจสอบอย่างหนักหลังการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯส่งผลทำให้พลเรือนหลายร้อยรวมเด็กๆเสียชีวิต
ทีมสอบสวนกองทัพสหรัฐฯเชื่อว่า กองกำลังสหรัฐฯอาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีโรงเรียนเด็กผู้หญิงในมินาบที่เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 175 คนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กๆ และเชื่อว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญครั้งร้ายแรงที่สุดที่ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เปิดปฎิบัติการ Epic Fury เมื่อปลายกุมภาพันธ์
นักวิเคราะห์ภายนอกสันนิษฐานว่า เพนตากอนใช้ AI ในการช่วยการโจมตีเป้าหมาย ที่นอกเหนือจากความผิดพลาดของมนุษย์ที่ลืมจะตรวจเช็กว่าแผนที่เป้าหมายนั้นอัปเดตล่าสุดหรือไม่ อาจเป็นปัจจัยในการโจมตี
ในการยื่นต่อศาลสหรัฐฯวันจันทร์(15) เพนตากอนกล่าวว่า ทางกระทรวงนั้นใช้ Grok Gov Model ของอีลอน มัสก์ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับหน่วยงานต่างๆในรัฐบาลกลางสหรัฐฯที่มีคุณสมบัติที่ไม่พบในระบบ AI แนวหน้าอื่นๆ อ้างอิงจากแตนลีย์
การยื่นฟ้องทางกฎหมายนี้อาจส่งผลทำให้เพนตากอนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากคำสั่งศาลสหรัฐฯที่อาจห้ามการใช้ xAI ปรับปรุง และพัฒนา อ้างอิงจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
รัฐบาลทรัมป์ขอให้ศาลสหรัฐฯในรัฐมิสซิสซิปปีมีคำสั่งให้คดีนี้ตกไป ซึ่งเป็นการยื่นฟ้องโดย NAACP องค์กรสิทธิมนุษยชนแอฟริกันอเมริกันที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐฯ
ในคำฟ้องระบุว่าศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของอีลอน มัสก์ละเมิดกฎหมายอากาศสะอาด(Clean Air Act) พร้อมชี้ว่า บริษัท xAI ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊สมีเทนไม่ต่ำกว่า 57 ตัวเพื่อเป็นพลังงานให้ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ 2 แห่งได้แก่ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ Colossus 1 และ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ Colossus 2 ถึงแม้จะไม่มีใบอนุญาตก็ตาม
สว. คริสเตน กิลลีแบรนด์ (Kirsten Gillibrand) ซึ่งเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพสหรัฐฯใช้ AI เป็นตัวสั่งการทั้งอาวุธนิวเคลียร์ การสังเกตการณ์ในประเทศ และอาวุธอัตโนมัติทั้งหลาย
โดยในตอนหนึ่งเธอกล่าวว่า “ปัจจุบันเพนตากอนกำลังหันไปใช้เทคโนโลยี AI ที่ทรงอานุภาพโดยปราศจากมาตรการป้องกันตามสามัญสำนึกที่อาจจะเกิดผลร้ายแรงตามมา”