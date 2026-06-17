เจ้าหญิงเม็ตเตอ-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์รับการถวายผ่าตัดปลูกถ่ายพระปัปผาสะ(ปอด)เป็นไปได้ด้วยดี แต่ต้องประทับรพ.ต่อเพื่อพักฟื้น

รอยเตอร์/เอเอฟพี - เจ้าหญิงเม็ตเตอ-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ได้รับการถวายผ่าตัดปลูกถ่ายพระปัปผาสะหรือปอดด้วยความประสบความสำเร็จด้วยดีและทรงต้องใช้เวลาพักฟื้นต่อที่โรงพยาบาลริคส์ฮูสพีเทเลต์( Rikshospitalet )ของมหาวิทยาแห่งออสโลอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้หลังพระองค์ทรงประชวรด้วยโรคปอดเป็นพังผืดมานาน
รอยเตอร์รายงานวันพุธ(17 มิ.ย)ว่า เจ้าหญิงเม็ตเตอ-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ พระชายาเจ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ ทรงได้รับการถวายวินิจฉัยการประชวรโรคปอดเป็นพังผืด (pulmonary fibrosis) เมื่อปี 2018 ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีความยากลำบากในการหายใจเข้าออก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อวันที่ 5 มิ.ย ที่ผ่านมาแถลงว่า เจ้าหญิงเม็ตเตอ-มาริตทรงอยู่ในบัญชีเพื่อรอการปลูกถ่ายพระปัปผาสะหรือปอดหลังจากพระอาการทรุดลงอย่างเห็นได้ชัดและพระองค์อาจทรงมีพระชนม์ชีพได้เพียงแค่อีก 1 ปีหากว่าไม่ได้รับการถวายการผ่าตัดอย่างทันท่วงที
สำนักพระราชวังออสโลกล่าวผ่านแถลงการณ์ในวันนี้(17)ว่า เจ้าหญิงเม็ตเตอ-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ได้รับการถวายผ่าตัดปลูกถ่ายพระปัปผาสะด้วยความประสบความสำเร็จด้วยดีที่โรงพยาบาลริคส์ฮูสพีเทเลต์( Rikshospitalet )ของมหาวิทยาแห่งออสโลแถลงการณ์มีใจความว่า
“พวกเรามีความยินดีที่มาถึงเวลานี้ทุกสิ่งมีความก้าวหน้าไปได้อย่างดี เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการปฎิบัติสำหรับผู้เพิ่งได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะทุกคน เจ้าหญิงมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์จะยังทรงประทับต่อในโรงพยาบาลริคส์ฮูสพีเทเลต์ของมหาวิทยาแห่งออสโลไปอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้” อาเร โฮล์ม (Are Holm) ผู้เชี่ยวชาญด้านปอดประจำโรงพยาบาลการแพทย์ชื่อดังของนอร์เวย์กล่าวในแถลงการณ์พระราชสำนัก อ้างอิงจากเอเอฟพี
รอยเตอร์รายงานว่า พระสวามี เจ้าชายโฮกุนเมื่อธันวาคมทรงตรัสเปิดเผยว่า ทางครอบครัวได้สังเกตเห็ยการเปลี่บนแปลงในพระอาการของพระชายาและพบว่าเจ้าหญิงทรงมีความลำบากมากขึ้นในการหายพระทัย
ด้านนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ โจนัส กาห์ร สโตเร (Jonas Gahr Stoere) ก่อนหน้าได้ออกมาสรรเสริญต่อเจ้าหญิงเม็ตเตอ-มาริต สำหรับการออกมาเปิดเผยต่อพระอาการของพระองค์และชี้ว่า สิ่งนี้จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นที่ประสบปัญหาอาการป่วยที่คล้ายคลึงกันได้