เครื่องบินเจ็ตของ “วอร์เรน บัฟเฟตต์” ชนรถกำลังวิ่งบนถนนไฮเวย์รัฐเทกซัส ก่อนระเบิดไฟลุกท่วมพลิกคว่ำมีคนติดอยู่ในเครื่อง ดับ 1

เอเจนซีส์ – เครื่องบินเล็ก NetJets ของมหาเศรษฐีอเมริกัน วอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่มีผู้โดยสาร 6 คนเกิดขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินสนามบินลารีโด(Laredo international airport)ก่อนพุ่งชนรถที่กำลังวิ่งบนถนนไฮเวย์ในรัฐเทกซัสเมื่อคืนดึกวันอังคาร(16 มิ.ย)ก่อนเกิดระเบิดไฟลุกท่วมเครื่องเกิดพลิกคว่ำมีผู้โดยสารติดอยู่ด้านใน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(17 มิ.ย)ว่า เครื่องบินเล็กส่วนตัว NetJets ของมหาเศรษฐีวอลสตรีท วอร์เรน บัฟเฟตต์ เจ้าของ Berkshire Hathaway สูญเสียการติดต่อกับหอบังคับการจราจรอากาศและตกในลารีโด(Laredo)
ทั้งนี้เครื่องบิน NetJets ที่มีหมายเลข N523QS บรรทุก 6 คนบนเครื่องตกลงที่ถนนไฮเวย์ในลารีโด รัฐเทกซัส คืนวันอังคาร(16) มีผู้เสียชีวิต 1 คน ตำรวจพื้นที่เปิดเผย
คลิปที่เผยแพร่ทางออนไลน์โดยสำนักงานตำรวจลารีโดแสดงให้เห็นซากเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังทำงานในที่เกิดเหตุ
เดอะมิเรอร์ของอังกฤษรายงานว่า ภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโลกโซเชียลแสดงให้เห็นเครื่องบินเล็กคว่ำไปอีกด้านพร้อมไฟลุกท่วมด้านหลังส่งควันดำหนาทึบพวยพุ่งหลังจากเครื่องบินพุ่งชนแบริเออร์บนถนนไฮเวย์ หางของเครื่องขาดออกจากตัวเครื่อง
พลเมืองดี 2 คนรีบไปที่เกิดเหตุพร้อมกับใช้ค้อนปอนด์และพลั่วพยายามทำลายผ่านห้องนักบินเพื่อไปให้ถึงเคบินผู้โดยสารเพื่อช่วยคนที่ติดอยู่ด้านในออกมา
เดอะการ์เดียนชี้ว่า เครื่องบินของบัฟเฟตเดินทางจาก ซาน โฮเซ เดล คาโบ (San José del Cabo) เม็กซิโกก่อนมุ่งหน้ามาออสติน(Austin) รัฐเทกซัส อ้างอิงจากสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐฯ FAA
NetJets บริษัทเครื่องบินส่วนบุคคลและอยู่ภายใต้การบริหารของ Berkshire Hathaway ของบัฟเฟต
ตำรวจสอบสวนของสำนักงานตำรวจลารีโด โฮซา บาเอซา (Jose Baeza) กล่าวในงานแถลงข่าวคืนเกิดเหตุว่า ตำรวจได้รับการติดต่อทางวิทยุสื่อสารจากหอบังคับการจราจรทางอากาศก่อน 22.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า มีเครื่องบินลำหนึ่งกำลังตกอยู่ในอันตราย และทางหอบังคับการสูญเสียการติดต่อกับเครื่องบินลำดังกล่าว
ตำรวจสอบสวนเปิดเผยว่า “เป็นที่น่าเสียดายและน่าสยองขวัญเพราะมี 1 คนบนเครื่องเสียชีวิต” พร้อมเสริมว่า ขณะที่ผู้โดยสาร 5 คนถูกส่งไปโรงพยาบาลท้องถิ่นโดยมีรายงานว่ามีอาการอยู่ในขั้นคงที่
ด้านสนามบินนานาชาติลารีโด (Laredo international airport)กล่าวผ่านแถลงการณ์อย่างเป็นทางการต่อเดอะการ์เดียนว่า
“เวลาราว 21.58 น. ตามเวลาตอนกลางของสหรัฐฯในวันที่ 16 มิ.ย ปี 2026 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสนามบิน LRD ได้รับแจ้งจากลูกเรือของเครื่องบิน Cessna 680 เครื่องบินเจ็ตธุรกิจระดับแลตติจูดรายงานปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องและประกาศเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทางจาก Los Cabos เม็กซิโก ไปยังออสติน รัฐเทกซัส”
และเสริมว่า “เครื่องบินพยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางหันหัวไปยังสนามบินนานาชาติลารีโดเมื่อมันตกลงที่ Loop 20 ห่างจากสนามบินไม่กี่ไมล์ และหยุดลงหลังจากชนรถยนต์บนถนนไฮเวย์”
แถลงการณ์ยืนยันว่า มีทั้งหมด 6 คนบนเครื่องและมี 1 คนได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ส่วนอีก 5 คนพร้อมกับคนขับรถที่ได้รับผลกระทบถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่และมีรายงานอยู่ในขั้นคงที่
แถลงการณ์แสดงความชื่นชมต่อตำรวจลารีและพลเมืองดีที่อยู่ในที่เกิดเหตุให้เข้าช่วยผู้โดยสารบนเครื่อง และส่งผลทำให้ตำรวจ 5 คนล้มป่วยจากสูดควันพิษระหว่างปฎิบัติการกู้ภัย