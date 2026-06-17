ย้ายสมรภูมิ!สหรัฐฯมีแผนตั้งคลังอาวุธพร้อมรบในออสเตรเลีย มุ่งตอบโต้จีนเสริมกำลังในแปซิฟิก

กองทัพสหรัฐฯกำลังวางแผนจัดตั้งคลังอาวุธพร้อมรบแบบถาวรสำหรับกองกำลังนาวิกโยธินอเมริกา ตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย ในความเคลื่อนไหวตอบโต้การเสริมกำลังในแปซิฟิกของจีน แต่ขณะเดียวกันมันเป็นจัดวางตำแหน่งที่ตั้งอยู่ออกนอกพิสัยทำการของขีปนาวุธส่วนใหญ่ของปักกิ่ง
การพัฒนาคลังอาวุธดังกล่าว ซึ่งถือเป็นคลังอาวุธแรกของนาวิกโยธินสหรัฐฯในออสเตรเลีย มีขึ้นในขณะที่อเมริกาหาทางใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของทวีปแห่งนี้ในทางใต้ของแปซิฟิก ตอบโต้การเสริมสร้างกำลังทหารอย่างรวดเร็วของจีน จากความเห็นของพวกนักวิเคราะห์ที่ให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพี
นาวิกโยธินสหรัฐฯเริ่มจัดวางตำแหน่งยุทโธปกรณ์ทางทหารไว้ทั่วโลกเป็นการล่วงหน้าในระหว่างสงครามเย็น ในนั้นรวมถึงใช้คลังเก็บสินค้าลอยน้ำบนเรือและถ้ำในประเทศนอร์เวย์ ที่ใช้เก็บอาวุธ กระสุนและยานพาหนะที่สนับสนุนกำลังทหารหลายพันนาย
คลังเก็บอาวุธทางภาคพื้นแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คาดหมายว่าจะมีการเปิดตัวในฟิลิปปินส์ในปีนี้ ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณที่อาจเป็นจุดล่อแหลมในทะเลจีนใต้
เอกสารที่เผยแพร่โดยกองทัพเรือสหรัฐฯในเดือนนี้ พบด้วยว่ามีการเดินหน้าแผนสำหรับคลังอาวุธขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย มีการจัดสรรงบประมาณถึงกว่า 30 ล้านดอลลาร์ สำหรับสร้างคลังจัดเก็บและสำนักงานต่างๆในรัฐวิคตอเรีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ สำหรับการจัดหาล่วงหน้าที่สำคัญ
คลังอาวุธของนาวิกโยธินสหรัฐฯในออสเตรเลีย ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพภายในปี 2028 จะถูกเก็บไว้ในเมลเบิร์นก่อน จากนั้นจะถูกย้ายไปยังคลังเก็บของสหรัฐฯที่ดำเนินการก่อสร้างในปีหน้า ณ ฐานทัพทหารแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ในเมืองบันเดียนา แถบชนบทของรัฐวิคตอเรีย
ออสเตรเลียไม่อนุญาตให้มีฐานทัพต่างชาติในแผ่นดินของตนเอง ประเด็นอ่อนไหวในประเทศหนึ่งๆที่เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ และเป็นฐานประจำการของกองกำลังหมุนเวียนของอเมริกา ที่หมุนเวียนประจำการทหารตามฐานทัพป้องกันตนเองต่างๆของออสเตรเลีย
"ภารกิจต่างๆนานาของนาวิกโยธินในออสเตรเลีย คือการส่งเสริมการบูรณาการความยั่งยืนของโลก ด้วยการคงไว้ยุทโธปกรณ์พร้อมใช้งานและซัพพลาย สำหรับปฏิบัติการต่างๆและการซ้อมรบทั่วอินโด-แปซิฟิก" ถ้อยแถลงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐฯในแปซิฟิกบอกกับเอเอฟพี
ก่อนหน้านี้เพนตากอนได้ร้องขอไปยังสภาคองเกรส ในงบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ สำหรับจัดเตรียมยุทโธปกรณ์และเชื้อเพลิงล่วงหน้าทั่วเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อป้องปรามจีน
รายงานของสถาบันวิจัย Lowy ที่เผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้ เตือนว่าจีนมีศักยภาพโจมตีทางเหนือของออสเตรเลีย ด้วยขีปนาวุธ ที่ยิงออกมาจากด่านหน้าทั้งหลายในทะเลจีนใต้ ซึ่งในเรื่องนี้ทาง แซม รอกเดวีน ผู้อำนวยการด้านความมั่นคงแห่งชาติ ให้ความเห็นกับเอเอฟพีว่า มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่สหรัฐฯตัดสินใจจัดวางคลังอาวุธไว้บริเวณชายฝั่งทางใต้ของออสเตรเลีย
"ครั้งที่ที่ตั้งเหล่านี้เปิดปฏิบัติการ แน่นอนว่าพวกมันจะเป็นเป้าหมายของจีน" เขากล่าว
(ที่มา:เอเอฟพี)