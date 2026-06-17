หดหู่!ระบบรพ.บราซิลใช้ปัญญาประดิษฐ์คัดกรองคนไข้ โดนเอไอปฏิเสธส่งไอซียู'สุดท้ายเสียชีวิต'

ครอบครัวสตรีชาวบราซิลรายหนึ่ง ที่เสียชีวิตหลังเฝ้ารอเตียงห้องไอซียูเป็นเวลานานหลายวัน กล่าวโทษระบบของภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ หลังไอเอประเมินระดับความรุนแรงในอาการป่วยของเธอเบาเกินจริง ทำให้เธอไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
รีเบคกา คาร์โดโซ เทเทนเต โมลินา วัย 32 ปี อาชีพนักจิตวิทยา จากรัฐมีนัชเจไรช์ ประเทศบราซิล ขอเข้ารักษาตัวเมื่อช่วงต้นเดือน สำหรับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดี อาการป่วยของเธอทรุดลงอย่างรวดเร็ว และไม่นานคณะแพทย์สรุปว่าเธอจำเป็นต้องถูกเคลื่อนย้ายไปยังหอผู้ป่วยวิกฤต(ไอซียู) เป็นการด่วน
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า ระบบจัดการเตียงผู้ป่วยและจัดสรรห้องไอซียู ที่นำระบบเอไอ มาช่วยประเมินความรุนแรงของอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐ ที่เรียกว่าระบบ Core-MG ประเมินอาการผู้ป่วยรายนี้ผิดพลาด บอกว่าเคสของเธอไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตเพียงพอ แม้บรรดาญาติๆของ โมลินา นำเรื่องไปยื่นต่อศาล เพื่อบังคับให้ดำเนินการส่งตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ตาม
มีเตียงว่างหลังจากนั้นในอีก 5 วันต่อมา ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป 500 กิโลเมตร เธอถูกส่งตัวไปที่นั่นด้วยเครื่องบินส่วนตัว แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น ในใบมรณบัตรระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะช็อกจากการติดเชื้อ แต่คณะแพทย์กำลังพยายามหาขอสรุปว่าอะไรคือต้นตอที่ทำให้อาการของเธอทรุดลงอย่างรวดเร็ว
"คณะแพทย์สูญเสียอำนาจในการตัดสินใจ ในกรณีที่ว่าคนไข้มีอาการป่วยร้ายแรงหรือไม่" พี่สาวฝาแฝดของโมลินา ซึ่งมีอาชีพทนายความบอกับสื่อมวลชน พร้อมระบุว่าระบบไอเอ จัดอันดับความรุนแรงในอาการของโมลินาแค่ 6.8 แม้ทางครอบครัวเชื่อว่าเธอควรได้รับการปฏิบัติในฐานะความรุนแรงระดับ 10 "คนไข้ระดับ 8 และระดับ 9 แซงหน้าเธอ แพลตฟอร์มที่ให้อำนาจไอเอ จะไม่ยอมปรับระดับสูงขึ้น แม้ว่าผลตรวจกำลังแย่ลงก็ตาม"
"น้องสาวของฉันและคนอื่นๆ ไม่ใช่ตัวเลข สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ระเบียบปฏิบัติ พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ถือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีบราซิล ที่ถูกโยนเข้าไปในระบบเฉยๆ" เธอกล่าว
ระบบ Core-MG ถูกเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว โดยพวกเจ้าหน้าที่ของรัฐเน้นย้ำว่ามันจะช่วยจัดสรรเตียงคนไข้เร็วขึ้นและมีความโปร่งใส่มากขึ้น เนื่องจากช่วยจัดลำดับคนไข้จากความรุนแรงของอาการป่วย
ทางกระทรวงสาธารณสุขรัฐมีนัชเจไรช์ ตอบโต้ข้อกล่าวหา ยืนยันว่าระบบไม่ได้เป็นตัวทำร้ายโมลินา โดยบอกว่าเธอได้รับการลงทะเบียนคนไข้ในทันที และการส่งตัวขึ้นอยู่กับว่ามีเตียงว่างหรือไม่ และความจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล นอกจากนี้แล้วยังบอกว่ากฎระเบียบต่างๆยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทย์ และ Core-MG ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ด้านการรักษา หรือวิธีการค้นหาเตียงคนไข้
กระนั้นเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ออกมา เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างและกระตุ้นการท้าทายทางกฎหมายจากบรรดาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งโต้แย้งว่ามันทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหยุดชะงัก
เคสของโมลินา มีขึ้นท่ามกลางความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับการบูรณการไอเอเข้ากับการรักษาพยาบาล ในสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆนี้บรรดาบริษัทประกันทั้งหลายต้องเผชิญกับการฟ้องร้องทางกฎหมาย ต่อคำกล่าวหาใช้ระบบอัลกอริทึมปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ขณะที่พวกพยาบาลในนิวยอร์ก เตือนว่าโรงพยาบาลต่างๆเร่งรีบใช้เครื่องไม้เครื่องมือเอไอเร็วเกินไป โดยไม่มีการป้อนข้อมูลอย่างเพียงพอหรือปราศจากการกำกับดูแลโดยพวกเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)