ประท้วงจนเหนื่อย!เขมรร้อนรนโวยเรียกร้องซ้ำๆ แต่ไทยยังเตะถ่วงเจรจาชายแดน

กัมพูชาเรียกร้องไทยให้รีบกลับสู่ปฏิบัติการสำรวจชายแดนร่วมอย่างรวดเร็ว พร้อมกล่าวหากรุงเทพฯเตะถ่วงการแต่งตั้งบุคคลต่างๆที่จะเข้าทำหน้าที่ในกลไกทวิภาคี แม้จัดตั้งรัฐบาลใหม่มานานแล้ว
สำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชา (State Secretariat of Border Affairs) ระบุว่ากัมพูชาได้ส่งหนังสือทางการทูตซ้ำแล้วซ้ำเล่า ร้องขอประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม(JBC) และให้ส่งทีมสำรวจร่วม เดินหน้าการสำรวจภาคสนามตามแนวชายแดน
ถ้อยแถลงของสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชา ระบุว่าฝ่ายไทยขอเลื่อน โดยอ้างเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การจัดตั้งคณะรัฐบาลและกระบวนการเห็นชอบภายใน อย่างไรก็ตามทั้งที่เวลานี้รัฐบาลใหม่ของไทยได้เข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ฝ่ายกัมพูชายังไม่เห็นว่า ฝ่ายไทยจะมีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมอย่างเป็นทางการใดๆ
สำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชา ระบุว่าความล่าช้าดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันในบันทึกการประชุม JBC เดือนตุลาคม 2025 และคำมั่นสัญญาต่างๆภายใต้ถ้อยแถลงของ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) เมื่อเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งให้ความสำคัญลำดับต้นๆกับการเร่งงานสำรวจชายแดน เพื่อเปิดทางให้พลเมืองผู้พลัดถิ่นฐานกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
กัมพูชากล่าวหาทหารไทยยังคงเคลื่อนไหวในพื้นที่พิพาท ในนั้นรวมถึงสิ่งที่พวกเขาให้คำจำกัดความว่าเป็นการ "สร้างสถานการณ์ใหม่" ในภาคสนาม แม้พนมเปญได้ยื่นประท้วงทางการทูตซ้ำแล้วซ้ำเล่า คำกล่าวอ้างที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
ทางสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชา เผยว่าได้ส่งบันทึกทางการทูตฉบับใหม่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน เรียกร้องไทยให้ส่งคณะสำรวจอย่างเร็วที่สุดที่มีโอกาส พร้อมเน้นย้ำว่ากัมพูชาปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงชายแดนใดๆโดยการใช้กำลัง ตอกย้ำจุดยืนอย่างหนักแน่นคัดค้านในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ "การกระทำที่เกิดขึ้นแล้วและแก้ไขไม่ได้" ของฝ่ายไทย
(ที่มา:เคพีทีอิงลิช)