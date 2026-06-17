คนหรือปีศาจ!ศาลสวีเดนจำคุกเฒ่านรก กดดันเมียเล่นเซ็กซ์กับชายแปลกหน้านับร้อย

ศาลแห่งหนึ่งของสวีเดนเมื่อวันอังคาร(16มิ.ย.) สั่งจำคุกชายวัย 61 ปีรายหนึ่ง เป็นเวลา 4 ปี โทษฐานกดดันภรรยาให้มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นมากกว่า 100 รายแลกเงิน
ถ้อยแถลงของศาลระบุว่าชายรายนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานค้าประเวณีขั้นร้ายแรง พยายามข่มขืน ประทุษร้ายและข่มขู่ต่างๆนานา เช่นเดียวกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเล็กน้อย พร้อมเน้นว่าการกระทำต่างๆนานาเหล่านั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลา 3 ปี
"ศาลแขวงพบว่าชายรายดังกล่าวเป็นผู้เริ่มต้นชักชวนฝ่ายหญิงเข้าสู่การค้าประเวณี และเขายังเป็นผู้ควบคุมจัดการการค้าประเวณีนี้เกือบทั้งหมด" ถ้อยแถลงของศาลระบุ พร้อมบอกด้วยว่าการกระทำต่างๆนานาเหล่านี้ ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรง เนื่องจากโจทก์ถูกเอารัดเอาเปรียบต่อเนื่องเป็นเวลานาน
จำเลย ซึ่งถูกลงโทษจำคุกเป็นเวลา 4 ปีกับ 5 เดือน ถูกกล่าวหาว่าสร้างโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต และจัดแจงนัดหมายแบบเสียค่าใช้จ่าย ระหว่างพวกผู้ชายที่ให้ความสนใจซื้อบริการกับภรรยาของเขาเอง
ในคดีที่สร้างความช็อคไปที่สวีเดน อัยการเปิดเผยว่าจากการสืบสวน พบว่ามีผู้ชายซื้อบริการทางเพศผู้หญิงรายนี้มากกว่า 120 คน ตลอดช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม 2022 จนกระทั่งผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้ว
คดีนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับคดีของนางฌีแซล เปลีโก ชาวฝรั่งเศส ที่สามีของเธอถูกพิพากษาว่ามีความผิดในปี 2024 โทษฐานวางยาเธอและปล่อยให้ชายจำนวนมากข่มขืนเธอระหว่างหมดสติ
นอกจากโทษจำคุกแล้ว สามีรายนี้ยังถูกสั่งให้ชดใช้ความเสียหายแก่จำเลย 21,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 680,000 บาท)
อัยการไอดา แอนเนอร์สเตดท์ เคยเปิดเผยกับเอเอฟพีในช่วงต้นๆของการพิจารณาคดีเมื่อเดือนเมษายน ว่าผู้หญิงรายนี้รู้สึกหวาดกลัวสามีของเธอมากๆ อัยการรายนี้บอกกับศาลว่าชายรายดังกล่าว เอ่ยปากขู่ฝ่ายภรรยา อย่าทำให้เขาโกรธ ไม่เช่นนั้นปีศาจจะถูกปลดปล่อยออกมา
ฝ่ายสามีปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆระหว่างการพิจารณาคดี เขาอ้างว่าตนเองเพียงเข้าไปเกี่ยวข้องในธุรกิจของฝ่ายโจทก์ โดยรับหน้าที่บริหารจัดการบางส่วนเท่านั้น อย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างนี้ถูกตีตกไป
เบื้องต้นอัยการแอนเนอร์สเตดท์ ยังสั่งฟ้องชายรายนี้ในข้อหาข่มขืนอีก 8 กระทง และขอให้ศาลลงโทษจำคุกจำเลย 10 ปี แต่เหล่านี้ถูกปฏิเสธโดยผู้พิพากษา
ถ้อยแถลงของศาลระบุว่ามีความคลุมเครือว่าฝ่ายหญิงเองอาจมีความตั้งใจเข้าร่วมเหตุการณ์ต่างๆใน 7 เหตุการณ์ และมีอีกเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนว่ามีการกระทำทางเพศเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ทนายความจำเลยให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพี ว่ารู้สึกพอใจกับคำพิพากษาหลายๆส่วน เนื่องจากลูกความของเธอได้รับการชำระคดีข้อกล่าวหาต่างๆเป็นส่วนใหญ่ "อย่างไรก็ตามเขายังถูกตัดสินว่ามีความผิดในส่วนอื่นๆ แม้เขาปฏิเสธ" พร้อมเผยว่าจะพูดคุยหารือในรายละเอียดของคำพิพากษากับลูกความ จากนั้นจะตัดสินใจว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่
ในบรรดาชาย 29 คน ที่ถูกตั้งข้อหาซื้อบริการทางเพศ มีอยู่ 28 คน ที่ศาลตัดสินว่ามีความผิด โดย 2 ในนั้นโดนลงโทษจำคุก ส่วนที่เหลือโดนปรับเงินหรือถูกลงโทษแบบรอลงอาญาไว้ก่อน
อนึ่งกฎหมายค้าประเวณีของสวีเดน ระบุไว้ว่าการซื้อบริการทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา แต่การขายบริการทางเพศไม่มีความผิดใดๆ
(ที่มา:เอเอฟพี)