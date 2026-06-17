สรุปใครชนะ!USยันอิหร่านขายน้ำมันได้ทันทีที่ลงนามยุติศึก หลังอยู่ภายใต้คว่ำบาตรตั้งแต่ปี2018

สหรัฐฯจะปล่อยให้อิหร่านเริ่มกลับมาขายน้ำมันและเชื้อเพลิงได้ในทันที ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องกันในการยุติสงคราม จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริการายหนึ่งในวันอังคาร(16มิ.ย.)
บทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรต่อการขายน้ำมันของอิหร่านจะมีผลบังคับใช้ ครั้งที่ข้อตกลงได้รับการลงนามในสัปดาห์นี้ และมันครอบคลุมถึงการบริการต่างๆ อย่างเช่นธุรกรรมทางธนาคาร การขนส่งและการรับประกัน ที่อำนวยความสะดวกแก่การขาย จากการเปิดเผยของแหล่งข่าว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายนี้บอกว่าข้อตกลงดังกล่าวมีข้อแม้อยู่ด้วย "มันเป็นข้อตกลงที่ขึ้นอยู่กับผลงาน อิหร่านจะสามารภเข้าถึงผลประโยชน์ใดๆจากเอ็มโอยู ก็ต่อเมื่อพวกเขาปฏิบัติตามทุกข้อที่พวกเขาเห็นพ้องด้วย ในนั้นรวมถึงไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ กำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ และไม่แทรกแซงกระแสการล่องเรืออย่างเสรีในช่องแคบฮอร์มุซ"
รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กลับมากำหนดมาตรการคว่ำบาตสมาชิกโอเปกแห่งนี้อีกรอบในปี 2018 ลงโทษเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน และต่อกรณีสนับสนุนพวกกลุ่มนักรบติดอาวุธทั่วภูมิภาค แม้อิหร่านยืนกรานมาตลอด ว่าโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขามีจุดประสงค์เพื่อสันติ
เบรตต์ อีริคสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการคว่ำบาตรจากบริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยง Obsidian Risk Advisors เรียกความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการอ่อนข้อแก่อิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ "หลังจากปิดล้อมกดดันเป็นเวลาหลายเดือน วอชิงตันเลือกที่จะมอบผลประโยชน์ทางการเงินที่ไม่อาจย้อนกลับได้แก่เตหะราน"
กองทัพสหรัฐฯปิดล้อมน้ำมันอิหร่านจากการส่งออกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ตอบโต้ที่ เตหะราน แทบปิดตายช่องแคบแห่งนี้ หลังจากอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
อีริคสัน บอกว่า อิหร่าน มีน้ำมันมากกว่า 100 ล้านบาร์เรลในคลังสำรองและบนเรือบรรทุกน้ำมัน ที่ต่อจากนี้จะสามารถขายออกไปอย่างง่ายๆ โดยมากกว่า 60 ล้านบาร์เรลในนั้น อยู่นอกเหนือการปิดล้อมของสหรัฐฯ ขณะที่โลกใช้น้ำมันราวๆ 100 ล้านบาร์เรลต่อวัน
เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอิหร่านบอกกับรอยเตอร์สเมื่อวันอาทิตย์(14มิ.ย.) ว่าร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐฯ จะมีการละเว้นคว่ำบาตน้ำมันอิหร่านเป็นระยะเวลาหนึ่งอย่างเจาะจง เปิดทางให้เตหะรานขายน้ำมันและโกยรายได้ จากนั้นตามหลังข้อตกลงในขั้นท้ายสหรัฐฯ ทุกมาตรการคว่ำบาตรของอเมริกาและสหประชาชาติที่กำหนดเล่นงานอิหร่านจะถูกยกเลิก ตามกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้
(ที่มา:รอยเตอร์ส)