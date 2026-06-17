ในไทยลดนิดเดียว!น้ำมันร่วงกว่า$4ติดกัน2วัน ทองบวก-หุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสาน

ราคาน้ำมันร่วงลงมากกว่า 4 ดอลลาร์ เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนในวันอังคาร(16มิ.ย.) หลังรายละเอียดของข้อตกลงชั่วคราวยุติสงครามในตะวันออกกลางเริ่มปรากฏออกมา และกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ในนั้นรวมถึงตกลงปล่อยให้เตหะรานขายน้ำมัน ปัจจัยนี้ผลักทองคำดีดตัวอีก 1% อย่างไรก็ตามวอลล์สตรีทปิดผสมผสาน ถูกฉุดจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม ลดลง 4.70 ดอลลาร์ ปิดที่ 76.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 4.21 ดอลลาร์ ปิดที่ 78.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
น้ำมันดิบเวสต์เทกซัส แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม และเบรท์ทะเลเหนือ แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม
รายละเอียดข้อตกลงชั่วคราวยุติสงครามเริ่มปรากฏออกมาในวันอังคาร(16มิ.ย.) โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกว่ามันจะปฏิเสธการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์สำหรับอิหร่าน และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯบอกว่าพวกเขาจะปล่อยให้อิหร่านขายน้ำมัน ครั้งที่มีการลงนมแล้ว
ข้อตกลงนี้เป็นการขยายกรอบข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางที่แถลงเมื่อเดือนเมษายน ออกไปอีก 60 วัน และกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งแทบถูกปิดตายนับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเริ่มเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ทั้งนี้ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ที่ฉุดให้ราน้ำมันดิ่งลง ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในอเมริกา และก่อความคาดหมายธนาคารกลางอเมริกา(เฟด) อาจไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
ปัจจัยดังกล่าวนี้เองที่ช่วยดันราคาทองคำในวันอังคาร(16มิ.ย.) ปิดบวกเล็กน้อย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 0.1% ปิดที่ 4,354.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
.ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันอังคาร(16มิ.ย.) โดยแนสแดคและเอสแอนด์พี500 ขยับลง ถูกฉุดจากกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนดาวโจนส์ ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 2 วันติด
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 328.64 จุด (0.64 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,999.67 เอสแอนด์พี ลดลง 42.94 จุด (0.57 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,511.35 จุด แนสแดค ลดลง 307.60 จุด (1.15 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,376.34 จุด
หลังจากพุ่งขึ้นเมื่อวันจันทร์(15มิ.ย.) จากมุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน นักลงทุนในเอสแอนด์พี 500 และ แนสแดค พักหายใจหายคอ แม้ว่าราคาน้ำมันแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม
พวกนักวิเคราะห์มองว่ามันยากเกินไปที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะเดินหน้าต่อไปได้หากปราศจากการหยุดพัก พร้อมเน้นว่านักลงทุนบางส่วนยังรอดูท่าทีอย่างระมัดระวัง ก่อนหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะให้ข้อมูลอัปเดททางนโยบายในช่วงบ่ายวันพุธ(17มิ.ย.)
(ที่มา:รอยเตอร์ส)