วังเคนซิงตันออกแถลงการณ์ “เจ้าชายจอร์จ” เตรียมเสด็จศึกษาต่อที่วิทยาลัยอีตันชื่อดัง

เอเจนซีส์ - เจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์วัย 12 พรรษา เตรียมเสด็จเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยอีตันชื่อดังที่กำลังจะเริ่มปีการศึกษาในกันยายนที่กำลังจะถึงตามรอยพระบิดาเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์ และเจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์
NBC News ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(16 มิ.ย)ว่า วังเคนซิงตันออกแถลงการณ์วันอังคาร(16) มีใจความว่า เจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์วัย 12 พรรษา พระราชนัดดาของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษจะเสด็จเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยอีตันชื่อดังของอังกฤษ
เป็นที่รู้กันว่าเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์พระบิดาของเจ้าชายจอร์จและเจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์นั้นเข้าศึกษาที่นี่เช่นเดียวกัน
วิทยาลัยอีตันเป็นโรงเรียนชายล้วนตั้งใกล้ปราสาทวินด์เซอร์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ
“วังเคนซิงตันสามารถยืนยันได้ว่าเจ้าชายจอร์จะเสด็จเข้าศึกษาที่วิทยาลัยอันตั้งแต่กันยายนนี้” รายงานจากแถลงการณ์
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า วิทยาลัยอีตันที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่เป็นโรงเรียนชายล้วนนั้นมีค่าเทอมตก 63,000 ปอนด์ต่อปี
วิทยาลัยอีตันก่อตั้งเมื่อปี 1440 เป็นสถาบันการศึกษาของชนชั้นสูงมาอย่างยาวนานและมีนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึง 20 คนที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่รวม อดีตนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน และอดีตนายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน
ปัจจุบันเจ้าชายจอร์จ ซึ่งอยู่ในลำดับ 2 ของการสืบสันตติวงศ์ เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเอกชน แลมบรูค (Lambrook) ที่ตั้งใกล้พระราชวังวินด์เซอร์ ที่ประทับ และพระกนิษฐา เจ้าหญิงชาร์ลอตต์แห่งเวลส์ วัย 11 พรรษา และพระอนุชา เจ้าชายหลุยส์แห่งเวลส์วัย 8 พรรษาเข้าศึกษาที่นี่เช่นเดียวกัน