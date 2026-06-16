ปริศนา? เครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ตกกลางฐานทัพสหรัฐฯ ระเบิดวอดทั้งลำ 8 ศพ อาจอยู่ระหว่างทดสอบเรดาร์ใหม่ ยังไม่รู้สาเหตุแน่นอน คาดสอบสวน 6 เดือน

เครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 สตราโตฟอร์เทรสส์ ตกและระเบิดวอดทั้งลำหลังทะยานขึ้นจากฐานทัพอากาศในทะเลทรายโมฮาวี ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่นาน ทำให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้ง 8 คนเสียชีวิต โดยขณะนี้ยังไม่รู้สาเหตุและอาจต้องใช้เวลาสอบสวนนาน 6 เดือน
คลิปที่ถ่ายจากมุมสูงเผยให้เห็นเครื่องบินลำยักษ์ดังกล่าว ซึ่งตกเมื่อเวลาประมาณ 11.20 น. ของวันจันทร์ (15 มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น ได้ระเบิดจนแทบไม่เหลือซาก ระหว่างกำลังปฏิบัติภารกิจการบินทดสอบตามปกติที่ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์ ทางเหนือของเมืองลอสแองเจลิส ขณะที่มีควันดำพวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นที่ไหม้เกรียมเป็นวงกว้าง และมีรถฉุกเฉินหลายคันจอดอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
รายงานระบุว่า ผู้ที่อยู่บนเครื่องมีทั้งพนักงานสัญญาจ้างของรัฐบาล ทหาร เจ้าหน้าที่พลเรือน และพนักงาน 2 คนของบริษัทโบอิ้ง
พันเอกเจมส์ เฮย์ส รองผู้บังคับการกองบินทดสอบที่ 412 ของฐานทัพเอ็ดเวิร์ดส์ แถลงภายหลังตรวจสอบคลิปเหตุการณ์ว่า ไม่มีผู้รอดชีวิตและเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเพื่อแจ้งข่าวกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
เขาเสริมว่า ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของเครื่องบินตกได้ทันที และอาจต้องใช้เวลาสอบสวนนาน 6 เดือน แต่บอกว่า B-52 ลำนี้กำลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับปรุงระบบเรดาร์
B-52 สตราโตฟอร์เทรสส์ เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกล ที่ทำความเร็วได้ต่ำกว่าเสียง สามารถปฏิบัติการที่ความสูงระดับสูงสุด 12,166 เมตร และระยะปฏิบัติการไกลกว่า 12,875 กม.โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง
เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นนี้เข้าประจำการตั้งแต่ปี 1955 โดยออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ทั้งอาวุธตามแบบแผนธรรมดาและอาวุธนิวเคลียร์ ถือเป็นกำลังหลักในปฏิบัติการทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์แบบมีนักบินของกองทัพสหรัฐฯ และเคยถูกนำออกใช้งานทั้งในสงครามเวียดนามและสงครามอิหร่าน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ถือเป็นครั้งแรกที่ B-52 สตราโตฟอร์เทรสส์ตกนับจากเดือนพ.ค. 2016 ซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้ตกที่เกาะกวม ทว่า ในครั้งนั้นลูกเรือทั้ง 7 คนรอดชีวิต ทั้งนี้ จากข้อมูลของบูโร ออฟ แอร์คราฟต์ แอกซิเดนต์ส อาร์ไคฟส์ ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุการบินทั่วโลกที่ตั้งอยู่ในเจนีวา
เอพีรายงานว่า ปี 2025 โบอิ้งส่ง B-52 ลำหนึ่งไปยังฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์พร้อมระบบเรดาร์ Active Electronically Scanned Array (AESA) ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อติดตั้งแทนระบบเดิมที่ล้าสมัยแล้ว และทีมทดสอบวางแผนทดสอบเครื่องบินลำนี้ทั้งภาคพื้นดินและการบินตลอดปี 2026 เพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการผลิต อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า เครื่องบินดังกล่าวเป็นลำเดียวกับเครื่องบินที่ตกหรือไม่
สำหรับฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาและทดสอบเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ฐานทัพแห่งนี้มีอาณาบริเวณ 1,245 ตารางกิโลเมตรในทะเลทรายโมฮาวี โดยกองบินทดสอบที่ 412 ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลฐานทัพ ทำหน้าที่ทดสอบเชิงพัฒนาเครื่องบิน ระบบอาวุธ ซอฟต์แวร์ และส่วนประกอบทั้งหมดก่อนที่กองทัพอากาศจะจัดซื้อ รวมถึงทำการทดสอบต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของระบบเหล่านั้น
สนามบินทั้งหมดในฐานทัพปิดเกือบตลอดวันจันทร์ ขณะที่เครื่องบินที่จะลงจอดได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินอื่น อย่างไรก็ดี สนามบินเหล่านี้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งในช่วงเย็น
เจฟฟ์ กัซเซตติ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการบิน ชี้ว่า การที่ B-52 ตกลงอย่างรวดเร็วหลังทะยานขึ้นจากรันเวย์โดยที่ยังไม่ได้บินขึ้นสูงมากหรือไกลมากทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ระบบควบคุมการบินบางอย่างขัดข้อง โดยเป็นไปได้ว่า ระบบควบคุมอาจถูกปรับตั้งผิดพลาดหลังการซ่อมบำรุง เครื่องยนต์มีปัญหาร้ายแรง หรืออุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่อยู่ระหว่างการทดสอบเกิดขัดข้อง
กัซเซตติ ที่เคยสอบสวนกรณีเครื่องบินตกให้องค์การบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) ของอเมริกา ตั้งข้อสังเกตว่า การบินทดสอบมีความเสี่ยงกว่าการบินปกติอยู่แล้ว จึงต้องมีนักบินที่ผ่านการฝึกมาเป็นพิเศษ รวมถึงมีมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ
ช่วงหลายปีมานี้ กองทัพอากาศสหรัฐฯ สูญเสียบุคลากรระหว่างการฝึกหลายครั้ง เช่น ครูฝึกนักบินคนหนึ่งที่เสียชีวิตที่รัฐเทกซัสในปี 2024 จากการที่เบาะดีดตัวทำงานขณะที่เครื่องยังอยู่บนพื้น และนักเรียนนายร้อย 1 นายในโครงการฝึกทหารสำรองของกองทัพอากาศเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถฮัมวีระหว่างการฝึกที่ไอดาโฮในปี 2022 และก่อนหน้านั้นหนึ่งปี นักบินกองทัพอากาศ 2 นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินฝึกตกใกล้สนามบินในรัฐแอละแบมา
(ที่มา: เอพี/รอยเตอร์)