ทรัมป์ย้ำคำเดิม ยูเครน-รัสเซียควรทำข้อตกลงสันติภาพ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวในวันอังคาร (16 มิ.ย.) ว่ารัสเซียควรทำข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน พร้อมเสริมว่าเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อยุติสงคราม หลังจากการประชุมที่ "เป็นไปด้วยดี" ระหว่างประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี และผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ในการประชุมที่ฝรั่งเศส
ทรัมป์เดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน ที่เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเอวิออง-เลส์-แบงส์ โดยแสดงข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติความขัดแย้งกับอิหร่าน และให้ความสำคัญกับการยุติสงครามในยูเครนอีกครั้ง
เซเลนสกีและผู้นำยุโรปพยายามทำให้ทรัมป์ประทับใจว่าสถานการณ์ของยูเครนดีขึ้น เนื่องจากเคียฟกำลังผลักดันให้ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการเจรจาสันติภาพกับมอสโกในที่สุด
ทรัมป์แสดงความยินดีกับการประชุมกับผู้นำยูเครนและประธานาธิบดีกลุ่ม G7 คนอื่นๆ ในการประชุมลับเมื่อวันอังคาร
สำนักประธานาธิบดีของยูเครนยังได้เผยแพร่ภาพของเซเลนสกีขณะสนทนากับทรัมป์และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ นอกรอบการประชุมสุดยอดด้วย
"ผมจะทำทุกอย่างที่ทำได้" ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าว พร้อมเสริมว่ามีชายหนุ่มจำนวนมากเสียชีวิตในสนามรบทั้งสองฝ่าย
"รัสเซียควรทำข้อตกลง ผมยุติสงครามมาแล้วแปดครั้ง นี่เป็นสงครามที่ผมคิดว่าน่าจะยุติได้ง่ายที่สุด" เขากล่าว
ที่มา รอยเตอร์