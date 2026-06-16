ระทึก! นักการทูตรัสเซีย EI Money อยู่เบื้องหลังชักใยก่อเหตุเผารถของนายกฯอังกฤษ เคียร์ สตาร์เมอร์ เพื่อข่มขู่คุกคาม

เอเจนซีส์ – นักการทูตรัสเซียที่มีฉายา El Money อยู่เบื้องหลังชาย 2 คนก่อเหตุเผาบ้านและรถที่เป็นทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ เพื่อต้องการข่มขู่ครอบครัวนายกฯ และโจมตีแดนผู้ดี หลังศาลอาญากลางอังกฤษวันจันทร์(15 มิ.ย)ตัดสินผู้ต้องหา 2 คนที่รับงานเพื่อก่อเหตุ
หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิงเฮอรัลของออสเตรเลียรายงานวันจันทร์(15 มิ.ย)ว่า คดีสะเทือนขวัญถึงขั้นคุกคามนายกฯแดนผู้ดีนี้ถูกเปรียบเทียบกับการโจมตีที่อื่นๆในยุโรปโดยเป็นฝีมือของรัสเซียหรือตัวแทน
ศาลอาญากลางอังกฤษ (Central Criminal Court)วันจันทร์(15 มิ.ย) พิพากษาว่า โรมัน ลาฟรีโนวิช( Roman Lavrynovych) ชายชาวยูเครนวัย 22 ปี และ สตานิสลาฟ คาร์ปิอุค (Stanislav Carpiuc) ชายชาวโรมาเนียวัย 27 ปีว่ามีความผิดฐานพยายามวางเพลิงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ เมื่อพฤษภาคมปี 2025
เจ้าหน้าที่อังกฤษเปิดเผยว่า การโจมตีถูกออกแบบเพื่อเผยแพร่ความกลัวต่อครอบครัวของสตาร์เมอร์และอังกฤษ และอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงบอสเครือข่ายต่างชาติที่จ้างอาชญากรระดับล่างทำงานก่อวินาศกรรมเพื่อการข่มขู่คุกคาม
ลาฟรีโนวิชวัย 22 ปีเกิดในยูเครนก่อเหตุจุดไฟพยายามลอบวางเพลิงบ้านทาวน์เฮาส์ของพี่หรือน้องสะใภ้ของสตาร์เมอร์ที่ตั้งอยู่ที่ลอนดอนเหนือและก่อเหตุจุดไฟเผารถโตโยต้า RAV4 ที่ครั้งหนึ่งนายกฯสตาร์เมอร์เคยเป็นเจ้าของจนวอด ศาลอาญาอังกฤษพบว่า ชายชาวยูเครนคนดังกล่าวมีความผิดฐานสมคบคิดเพื่อวางเพลิง
ขณะที่ คาร์ปีอุค วัย 27 ปีชาวโรมาเนียแต่เกิดในยูเครนถูกตัดสินมีความผิดใน 2 ข้อหาคดีวางเพลิง แต่ทว่าบอสพูดภาษารัสเซียคนชักใยยังไม่ถูกระบุตัวอย่างเป็นทางการ
ตามการรายงานของบีบีซีของอังกฤษระบุว่า เหตุการลอบวางเพลิงครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อรถโตโยต้าที่อดีตเคยเป็นของสตาร์เมอร์ถูกเผาที่ลอนดอนเหนือ
และมีการลอบวางเพลิงอีก 2 ครั้ง โดยในครั้งแรกเกิดขึ้นที่ทางเข้าแฟลตที่เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ เคยอาศัยและอีกครั้งเกิดขึ้นที่บ้านทาวน์เฮาส์ของเขาที่ได้ให้พี่หรือน้องสะใภ้ของสตาร์เมอร์เช่าก่อนที่ตัวเองจะย้ายไปพำนักที่ทำเนียบรัฐบาลอังกฤษ บ้านหมายเลข 10 ถนนดาวนิง
หนังสือพิมพ์ออสเตรเลียรายงานว่า อย่างไรก็ตาม บีบีซีของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่า บอสพูดภาษารัสเซียนี้มีชื่อเป็นที่รู้จักคือ El Money ที่มีอักษรต้นคือ E และ L หรือ เยฟเกนี ลุคชิน ( Evgeny Lyukshin) นั้นแท้จริงเป็นนักการทูตรัสเซียวัย 23 ปีที่เป็นที่รู้จักในบรรดารัฐมนตรีต่างๆและอีกทั้งพ่อของ El money นั้นทำงานแวดวงการทูตรัสเซียเช่นกัน
เหตุลอบวางเพลิงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่เขย่าขวัญว่าอาจเป็นความพยายามไปถึงชีวิตนายกรัฐมนตรีอังกฤษจากการที่เขาเป็นผู้สนับสนุนยูเครนอย่างแข็งแกร่ง
ศาลอาญาอังกฤษชี้ว่า El Money เขาเห็นข้อความบนโซเชียลมีเดีย เทเลแกรม จากลาฟรีโนวิชที่โพสต์ต้องการงาน และได้ติดต่อให้ลอบวางเพลิง ซึ่งเจ้าตัวอ้างก่อเหตุเพราะต้องการเงินและเรียกร้องค่าตอบแทน 3,000 ปอนด์เป็นเงินสกุลคริปโต ก่อนอ้างว่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินตอนที่กำลังลงมือจุดไฟเผาและอ้างว่าไม่รู้ว่า เคียร์ สตารค์เมอร์ คือใคร
ทั้งนี้มีการอ้างต่อศาลว่า เขาไม่เคยได้รับเงินใดๆสำหรับการก่อเหตุลอบวางเพลิง 3 ครั้ง
บีบีซีของอังกฤษเปิดเผยว่า จากการสอบสวนของตัวเองพบว่า EL Money เสนอการให้สัญชาติรัสเซียเป็นแรงจูงใจในการตอบแทนการก่อเหตุอื่นๆและเชิดชูประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน
ส่วนบุคคลต้องสงสัยคนที่ 3 เปโตร โปชีน็อค (Petro Pochynok )วัย 35 ปีถูกศาลอังกฤษตัดสินไม่มีความผิดคดีลอบวางเพลิง
ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานวันจันทร์(15)ว่า EL Money นี้เชื่อมโยงกับกลุ่มแฮกเกอร์ NoName057(16) ที่เชื่อมโยงต่อการโจมตีระบบรัฐบาลตะวันตก
ข้อความจาก El Money บนเทเลแกรมนั้นรวมไปถึงการสรรเสริญรัสเซียและประธานาธิบดีปูตินแล้วและยังโจมตียูเครนและชาวยูเครน
“มันเห็นได้ชัดว่าท่านปูตินเป็นผู้นำแห่งเผ่าพันธุ์ผิวขาว” เขากล่าว
ทั้งนี้สถานทูตรัสเซียออกมาปัดว่า รัฐเข้าเกี่ยวข้องกับการโจมตีโดยกล่าวว่า รัสเซียไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่ออังกฤษและไม่มีความตั้งใจที่ก้าวร้าวต่อประเทศ