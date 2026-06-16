อินเดียแบน Telegram หวั่นมีทุจริตในการสอบเข้าเรียนแพทย์

กระทรวงศึกษาธิการของอินเดียออกแถลงการณ์ในวันอังคาร (16 มิ.ย.) ว่าอินเดียได้ทำการบล็อกแอปพลิเคชันส่งข้อความ Telegram จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน โดยระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกใช้เพื่อกระทำการทุจริตในการสอบเข้าเรียนแพทย์ระดับชาติ
ทางการอินเดียระบุว่า ได้จำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม Telegram ในอินเดียตามระยะเวลาที่กำหนด การจำกัดนี้ออกภายใต้บทบัญญัติที่เข้มงวดของกฎหมายไอที ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลเพื่อทำการบล็อกไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของอธิปไตยและบูรณภาพของอินเดีย
บรรดานักเคลื่อนไหวมองว่าบทบัญญัตินี้ถูกนำมาใช้เพื่อจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก แม้ว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี จะบอกว่าดำเนินการตามกฎหมายและเพื่อผลประโยชน์สาธารณะเสมอ
เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐบาลอินเดียได้ยกเลิกการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์ที่สำคัญอย่างการสอบ NEET (National Eligibility cum Entrance Test) หลังจากที่เจ้าหน้าที่พบว่ามีข้อสอบรั่วไหลก่อนการสอบ ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดวันสอบใหม่เป็นวันที่ 21 มิถุนายน
การรั่วไหลของข้อสอบนำไปสู่การประท้วงของนักเรียนในหลายพื้นที่ของประเทศ รวมถึงการชุมนุมประท้วงเป็นระยะๆ โดยกลุ่มการเมืองที่เรียกตัวเองว่า "พรรคแมลงสาบจันตา" (Cockroach Janta Party) ที่เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ธาร์เมนดรา ปราธาน ลาออก
หน่วยงานทดสอบแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า มาตรการเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Telegram นั้นถูกนำมาใช้ "เพื่อตอบโต้การใช้แพลตฟอร์มอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มทุจริตเพื่อหลอกลวงผู้สมัครสอบ NEET 2026 ที่กำลังจะสอบใหม่ในวันที่ 21 มิถุนายน 2026"
Telegram เติบโตอย่างรวดเร็วในอินเดีย และประเทศนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของการดาวน์โหลด แม้ว่า WhatsApp ยังคงเป็นแพลตฟอร์มส่งข้อความหลักก็ตาม ดังนั้น การจำกัดชั่วคราวนี้จึงเป็นการแทรกแซงที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและครอบคลุมในวงกว้างสำหรับบริการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนอกเหนือจากเรื่องการเมืองและข่าวสาร
รัฐบาลระบุว่า "เสียใจในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น" เนื่องจากการบล็อกแอปพลิเคชันที่จะส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายแสนคน แต่เป็นมาตรการ "สุดท้าย" เนื่องจากมาตรการก่อนหน้านี้ในการลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์ม "ไม่ได้ผล"
ที่มา รอยเตอร์