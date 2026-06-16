อินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหว 6.7 สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง

แผ่นดินไหวขนาด 6.7 เขย่าหลายพื้นที่ของเกาะสุลาเวสีทางตอนกลางของอินโดนีเซียในวันอังคาร (16 มิ.ย.) ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและสร้างความหวาดผวาให้กับประชาชนในเมืองนี้ ที่เคยถูกแผ่นดินไหวและสึนามิถล่มเมื่อ 8 ปีก่อน
แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทำให้ผู้คนวิ่งหนีไปยังพื้นที่โล่งของเมืองปาลู ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 400,000 คนและเป็นเมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีกลาง โรงพยาบาลหลายแห่งต้องทำการอพยพผู้ป่วยออกมากลางแจ้งเพื่อความปลอดภัย โดยที่ผู้ป่วยบางรายยังมีสายน้ำเกลือติดอยู่
ภาพจากพื้นที่เกิดเหตุ แสดงให้เห็นอาคารที่เสียหายอย่างหนัก หลังคาพังบางส่วน ผนังแตก และเศษซากกระจัดกระจายอยู่ทั่วถนน สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ระบุว่า ข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหาย จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้พลัดถิ่นที่อาจเกิดขึ้นยังอยู่ระหว่างการรวบรวม
“เราได้อพยพแขกทั้งหมดออกจากโรงแรมแล้ว รวมถึงแขกหลายคนที่ยังคงอยู่ในห้องพัก” เอฟเฟนดี นาตาลี ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมระดับสี่ดาวแห่งหนึ่งในปาลู กล่าว
“พวกเขาทุกคนตกใจ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติระหว่างเกิดแผ่นดินไหว แต่ทุกคนปลอดภัย” นาตาลีกล่าวและเสริมว่า โรงแรมได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย
แผ่นดินไหวครั้งแรกมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากปาลูไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 43 กิโลเมตร ด้านสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Geological Survey) ระบุว่า จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวมีความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาฟเตอร์ช็อคตามมาหลายครั้ง โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดมีความรุนแรงขนาด 5.2
ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่ชายฝั่งเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน เพราะแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดสึนามิ ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา และธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซีย ระบุว่าไม่มีอันตรายจากสึนามิ แต่เตือนว่าอาจเกิดอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกได้
“แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวรุนแรงมาก พวกเรายังคงหวาดกลัวจากแผ่นดินไหวครั้งก่อน จึงเลือกที่จะอยู่ข้างนอกเพราะกลัวว่าจะมีแผ่นดินไหวตามมาอีก” มูห์ตาร์ อาห์หมัด ชาวบ้านปาลู กล่าว
อินโดนีเซียมีรอยเลื่อนแผ่นดินไหวหลายแห่งพาดผ่าน ทำให้มีแผ่นดินไหวและกิจกรรมภูเขาไฟเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ชาวเกาะสุลาเวสีจำนวนมากยังคงหวาดกลัวแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ริกเตอร์ที่ทำลายล้างปาลูในปี 2018 ซึ่งก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิสูง 3 เมตร และปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการทรุดตัวของดิน (liquefaction) ซึ่งดินยุบตัวลงเอง มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 คน รวมถึงหลายคนที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังเมื่อพื้นที่อยู่อาศัยทั้งหมดถูกกลืนหายไป
ในเดือนมกราคม 2021 เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ใกล้เมืองมามูจูบนเกาะสุลาเวสี ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 100 คน และประชาชนหลายพันคนต้องนอนกลางแจ้งเป็นเวลาหลายวันด้วยความกลัวว่าจะมีอาฟเตอร์ช็อคตามมา
ที่มา เอพี