'ไล่ ชิงเต๋อ' ลั่นไม่ยอมแพ้ หลังถูกฝ่ายค้านในสภาหั่นงบกลาโหมเพิ่มเติมเหลือแค่ 2 ใน 3

ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวัน กล่าวเมื่อวันอังคาร (16 มิ.ย.) ว่า เขาจะ "ไม่ยอมแพ้" ในการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม หลังจากที่รัฐสภาไต้หวันซึ่งมีพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพียง 2 ใน 3 ของตัวเลข 40,000 ล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลร้องขอเมื่อเดือนที่แล้ว
ไต้หวันให้ความสำคัญกับโดรนและระบบโจมตีแบบอสมมาตรอื่นๆ ในโครงการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย ทว่ารัฐสภาอนุมัติเฉพาะการจัดซื้ออาวุธจากสหรัฐฯ เท่านั้น และคัดค้านงบประมาณสำหรับโดรนและขีปนาวุธที่ผลิตในประเทศ ซึ่ง ไล่ ต้องการใช้เพื่อยับยั้งจีนได้ดียิ่งขึ้น
จีนมองว่าเกาะที่ปกครองแบบประชาธิปไตยแห่งนี้เป็นดินแดนของตนเอง
"เกี่ยวกับเรื่องการตัดงบประมาณพิเศษด้านกลาโหมครั้งใหญ่ เราจะไม่ยอมแพ้" ไล่ กล่าวที่ฐานทัพในนิวไทเป
"เราจะเสนอออกกฎหมายพิเศษแยกต่างหาก หรือสนับสนุนกองทัพผ่านงบประมาณเพิ่มเติมและการเพิ่มงบประมาณประจำปีของรัฐบาล เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานด้านกลาโหมจะดำเนินไปอย่างราบรื่น"
ไล่ ต้องการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็น 5% ของ GDP ภายในปี 2030 จากปัจจุบันที่ประมาณ 3% ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องจากรัฐบาล โดนัลด์ ทรัมป์ ที่สนับสนุนให้พันธมิตรใช้จ่ายด้านการทหารมากขึ้น
สหรัฐฯ เป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดหาอาวุธที่สำคัญที่สุดของไต้หวัน แม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการก็ตาม
ไล่ กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กองทัพไต้หวันต้องปรับปรุงการฝึกรบและใช้เทคโนโลยี เช่น โดรน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นักการทูตระดับสูงของสหรัฐฯ ในไทเปกล่าวในเดือนนี้ว่า ไต้หวันจำเป็นต้อง "ใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด" ในด้านการป้องกันประเทศ และเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับการใช้โดรนจากสงครามในยูเครนและตะวันออกกลาง เพื่อสร้างสมดุลทางทหารกับจีน
ไล่ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานีเรดาร์สำคัญในภูเขารอบๆ ไทเป ซึ่งคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนอย่างใกล้ชิด
“ผมได้เห็นเจ้าหน้าที่ทหารของเราทั้งชายและหญิงคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ระบุเป้าหมายในน่านน้ำนอกชายฝั่งทางเหนือของไต้หวัน และส่งข้อมูลข่าวกรอง งานของพวกเขามอบการสนับสนุนที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุดสำหรับการตอบโต้ด้านการป้องกันประเทศโดยรวม” เขากล่าว
ที่มา: รอยเตอร์