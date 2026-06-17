เอาแล้ว! เรือรบรัสเซียจู่ๆเปิดฉาก “ยิงกระสุนเตือน” ใส่เรือยอร์ชของชาวแดนผู้ดีใน “ช่องแคบอังกฤษ” อย่างไม่คาดฝัน ทำสถานการณ์ร้อนฉ่า

เอเจนซีส์/เอพี - เรือรบรัสเซีย Admiral Grigorovich อย่างไม่คาดฝันเมื่อเวลาก่อนเที่ยงเล็กน้อยของวันนี้(16 มิ.ย) ยิงกระสุนเตือนใส่เรือยอร์ชแดนผู้ดีที่อยู่ในระยะห่างออกไปราว 457 เมตรอย่างไม่คาดฝันในช่องแคบอังกฤษสร้างความตกอกตกใจไปทั่วเกิดขึ้นหลังกองทัพเรืออังกฤษบุกยึดเรือเงารัสเซีย เรือบรรทุกน้ำมัน Smyrtos ล่าสุดวันอาทิตย์(14 มิ.ย)ที่ช่องแคบอังกฤษ
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(16 มิ.ย)ว่า เหตุเกิดเมื่อเวลา 11.40 น.ตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษในวันอังคาร(16) โดยเรือฟริเกตรัสเซีย Admiral Grigorovich ระหว่างอยู่ในทะเลในช่องแคบอังกฤษระหว่าง Isle of Wight และนอร์มังดี(Normandy) ของฝรั่งเศส
เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังกองกำลังคอมมานโดนาวิกโยธินอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์(14)บุกยึดเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนรัสเซีย Smyrtos ในช่องแคบอังกฤษ
ทั้งนี้เหตุที่เกิดวันอังคาร(16)พบว่าเรือยอร์ชพลเรือนที่ขึ้นทะเบียนในอังกฤษถูกเรือรบฟริเกตปูตินยิงเตือนในระยะ 457 เมตร
เป็นการยิงเกิดขึ้นห่างจากเกาะไวท์(Isle of Wight) ไปทางใต้ราว 20 ไมล์ทะเล นอกน่านน้ำอังกฤษแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียหาย
เรือรบรัสเซียวิ่งข้ามช่องแคบอังกฤษและจะถูกตามเป็นเงาโดยกองทัพเรืออังกฤษ โดยเรือลาดตระเวนนอกชายฝั่ง HMS Mersey เฝ้าจับตาเรือฟริเกตรัสเซีย Admiral Grigorovich ในวันอังคาร(16)
ทั้งนี้เรือเล็กจากเรือลาดตระเวนอังกฤษ HMS Tyne ถูกส่งไปที่เรือยอร์ชพลเรือนลำที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมข้อมูลและเช็กความปลอดภัยของคนบนเรือดังกล่าว
สื่ออังกฤษรายงานว่า ด้านกระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “พวกเรากำลังสอบสวนรายงานเหตุเกิดขึ้นในช่องแคบอังกฤษ”
ทั้งนี้ในวันอังคาร(16) Ajay Pant กัปตันชาวอินเดียที่คุมเรือเงารัสเซีย Smyrtos ที่โดนคว่ำบาตรได้แอบขนน้ำมันร่วม 98,000 ตันแต่โดนสกัดไว้ได้ในช่องแคบอังกฤษ ปรากฏตัวต่อศาลอังกฤษในข้อหาละเมิดการคว่ำบาตรและถูกสั่งให้ถูกควบคุมในเรือนจำต่อหลังการขึ้นศาล อ้างอิงจากเอพี
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า และในสัญญาณของความตรึงเครียดระหว่างลอนดอนและมอสโกพบว่ามีการประกาศกฎหมายใหม่เดือนที่ผ่านมาเพื่อกวาดล้างการเข้ามาก่อกวนของรัสเซีย
กฎหมายใหม่ระบุว่าหากมีการจงใจทำลายเคเบิลอินเตอร์เนตใต้ทะเลรอบอังกฤษจะต้องเผชิญหน้าต่อโทษจำคุกในเรือนจำ
ปัจจุบันโทษของการก่อกวนเคเบิลสื่อสารจะมีแค่โทษปรับเงิน 1,000 ปอนด์เว้นแต่อัยการอังกฤษสามารถพิสูจน์ต่อศาลได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อต่างชาติมหาอำนาจที่สามารถถูกสั่งลงโทษจำคุกในเรือนจำได้