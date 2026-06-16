ยึดแล้วยึดเลย! 'เนทันยาฮู' ลั่นอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากภาคใต้ 'เลบานอน' แม้สหรัฐฯ-อิหร่านหยุดยิง

นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ประกาศว่าจะยังคงยึดครองดินแดนบางส่วนในเลบานอนและซีเรียต่อไป แม้จะมีการประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งเหล่านั้นแล้วก็ตาม
เนทันยาฮู กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ (15 มิ.ย.) ว่า กองกำลังอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอน ซึ่งอิสราเอลยึดครองพื้นที่อยู่ประมาณ 570 ตารางกิโลเมตร
ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 3,000 คน
“เราจะอยู่ในเขตกันชนความมั่นคงของเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็น” เนทันยาฮู กล่าวกับผู้สื่อข่าว
ตามรายละเอียดที่ไม่ได้รับการยืนยัน เลบานอนจะถูกรวมอยู่ในข้อตกลงที่อิหร่านและสหรัฐฯ จะลงนามในวันศุกร์นี้ (19) และคำกล่าวของ เนทันยาฮู อาจเพิ่มแรงกดดันต่อข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางอยู่แล้ว
นายกรัฐมนตรี เชบาซ ชารีฟ แห่งปากีสถาน ผู้ประกาศข้อตกลงเมื่อวันอาทิตย์ (14) กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะรวมถึง “การยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวร รวมถึงในเลบานอน”
อิสราเอลทำสงครามกับฮิซบอลเลาะห์มาตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี 2023 และได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีข้ามพรมแดนในเดือน ต.ค. ปี 2024 ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นการรุกรานเลบานอนอย่างเต็มรูปแบบ และขณะนี้อิสราเอลได้ยึดครองดินแดนที่อยู่เลยแม่น้ำลิทานีซึ่งไหลผ่านทางตอนใต้ของเลบานอน ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของ “เขตความมั่นคง” ที่อิสราเอลทึกทักประกาศเอง
อย่างไรก็ตาม เนทันยาฮู กล่าวว่าอิสราเอลจะยังคงมุ่งเป้าไปที่ “อาวุธก่อการร้ายของอิหร่าน” และ “จะต้องเฝ้าระวัง” อิหร่านต่อไป
เมื่อวันอาทิตย์ (14) กองทัพอิสราเอลได้โจมตีชานเมืองเบรุต ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งการโจมตีครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการล้ำเส้นเงื่อนไขสำคัญของอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงกับสหรัฐฯ
มีรายงานว่า การโจมตีครั้งนี้ทำให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ไม่พอใจอย่างมาก เนื่องจากกลัวว่าจะขัดขวางความคืบหน้าในการหยุดยิง แต่ถึงแม้จะมีการขู่ตอบโต้จากเตหะราน บันทึกความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหยุดยิงก็ได้รับการลงนามในคืนวันอาทิตย์ (14)
มีรายงานว่า เนทันยาฮูได้ปะทะคารมกับ ทรัมป์ ในทางลับ เนื่องจากเขาเองกำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและกลุ่มฝ่ายขวาของอิสราเอลที่ล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกิดขึ้น
กลุ่มหัวรุนแรงในอิสราเอลวิตกกังวลว่า การยุติสงครามกับอิหร่านจะบีบให้ประเทศต้องยุติการรุกรานเลบานอน ซีเรีย และฉนวนกาซา ซึ่งอิสราเอลยึดครองพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร
ที่มา: อัลจาซีรา