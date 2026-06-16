ฮือฮา! UFC จ่ายรางวัลร่วม $250,000 เป็นเงินคริปโตบ.ตระกูลทรัมป์ ให้นักชกกรงที่งานอีเวนท์ทำเนียบขาวฉลองครบวันเกิด 80 ปีของ “โดนัลด์ ทรัมป์”

เอเจนซีส์ – การชกมวยกรง UFC ครั้งประวัติศาสตร์ที่สนามหญ้าทิศใต้ทำเนียบขาวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ยที่ผ่านมาเพื่อฉลองวันเกิดประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โดยมีการประกาศก่อนหน้าว่านักชกจะได้รางวัลโบนัสร่วม 250,000 ดอลลาร์แต่จะแจกเป็นเงินคริปโตของบริษัทตระกูลทรัมป์
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันจันทร์(15 มิ.ย) เป็นที่รู้กันว่า เงินคริปโต USD1 นี้แตกต่างจากเหรียญทั่วไปและทรัพย์สินดิจิทัลตามธรรมเนียมจากจากการที่ USD1 ของบริษัท World Liberty Financial crypto นี้ได้รับการหนุนหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯและมีค่าเท่ากับเงินสด โดยบริษัทได้ยื่นจดสำหรับใบอนุญาตธนาคารจากสำนักงานควบคุมสกุลเงินของสหรัฐฯ
USD1 ที่มีชื่อเรียกว่า สเตเบิลคอยน์ (stablecoin) นั้นเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์คริปโตใหญ่ๆไม่กี่แห่งอ้างอิงจาก cryptobriefing
สื่ออังกฤษชี้ว่าเมื่อเวลา 09.30 น.ของวันศุกร์(12) UFC ออกแถลงการณ์ว่า บริษัท World Liberty Financial ของตระกูลทรัมป์จะมอบ 250,000 ดอลลาร์สำหรับเงินโบนัสรางวัลแก่นักชกคืนวันอาทิตย์(14)สำหรับวันเกิดครบรอบ 80 ปีประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และบริษัท World Liberty Financial ที่เป็นเจ้าของ USD1 นั้นร่วมเป็นสปอนเซอร์งานอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตามทำเนียบขาวยืนกรานว่า การจัดงานชกมวยกรงครั้งประวัติศาสตร์นี้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและค่าใช้จ่ายการจัด 60 ล้านดอลลาร์ UFC เป็นผู้ออก
เดอะการ์เดียนรายงานว่า งานที่ระบุว่าเป็นศึกการชก UFC Freedom 250 นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการฉลองอเมริกาครบรอบ 250 ปีการก่อตั้งประเทศเหมือนที่สื่ออื่นๆรายงานก่อนหน้าเป็นต้น CNN ของสหรัฐฯ