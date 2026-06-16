รวยไม่รู้เรื่อง! ราคาหุ้น SpaceX พุ่งอีก 20% หลังเปิด IPO วันที่สอง ดันมูลค่าตลาดสูงกว่า $2.5 ล้านล้าน

ราคาหุ้น SpaceX พุ่งขึ้นอีก 20% ในวันจันทร์ (15 มิ.ย.) หลังจากบริษัทประกาศว่าระดมทุนได้สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 85,700 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
การเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ตอกย้ำการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมของ SpaceX ในวอลล์สตรีท แซงหน้าการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้ และช่วยให้ อีลอน มัสก์ กลายเป็นมหาเศรษฐีระดับล้านล้านดอลลาร์คนแรกของโลก
หุ้นปรับตัวขึ้น 19.7% ในการซื้อขายวันจันทร์ (15) มาอยู่ที่ 192.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ต่อเนื่องจากที่เพิ่มขึ้น 19% ในวันศุกร์ หลังจากที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq ที่ราคาเพียง 135 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น
การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในสองวันส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทสูงกว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดอันดับ 1 ใน 6 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก แซงหน้า Broadcom, Saudi Aramco และ Tesla และตามหลัง Amazon เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ความต้องการหุ้นของ SpaceX นั้นแข็งแกร่งมากจนธนาคารที่ดำเนินการขายหุ้นต้องใช้สิทธิ์ที่เรียกว่า greenshoe option ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ขายหุ้นเพิ่มได้เมื่อนักลงทุนต้องการมากกว่าที่วางแผนไว้
ในที่สุด SpaceX ก็ขายหุ้นได้เกือบ 639 ล้านหุ้น รวมถึงหุ้นส่วนเกินกว่า 83 ล้านหุ้น ทำให้ยอดระดมทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 85,700 ล้านดอลลาร์ มากกว่าตัวเลข 75,000 ล้านดอลลาร์ที่วางแผนไว้เดิม
บริษัทสตาร์ทอัปด้านจรวดที่ มัสก์ ร่วมก่อตั้งในปี 2002 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมรายใหญ่ และได้ควบรวมบริษัทปัญญาประดิษฐ์ xAI ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า Twitter เข้ามาด้วย
มูลค่าบริษัทที่สูงลิบลิ่วนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นที่ว่า มัสก์ จะทำตามสัญญาที่ดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ได้สำเร็จ รวมถึงการส่งมนุษย์ไปดาวอังคาร และสร้างศูนย์ข้อมูลในอวกาศโดยใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์
ที่มา: เอเอฟพี