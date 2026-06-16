'เซเลนสกี' ลั่นพร้อมเจอ 'ปูติน' ทั้งในเวที G7 หรือสหรัฐฯ เพื่อเจรจายุติสงคราม แต่ยัง 'ไร้สัญญาณตอบรับ'

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน กล่าวเมื่อวันจันทร์ (15 มิ.ย.) ว่า เขาได้เสนอที่จะพบกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียในการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ หรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกา เพื่อเจรจาหาทางยุติสงครามที่ยืดเยื้อมา 4 ปี
เซเลนสกี กล่าวขณะอยู่ที่มหาวิหารเก่าแก่ในกรุงเคียฟซึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาว่า สหรัฐอเมริกาได้ตกลงที่จะเชิญ ปูติน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ (15) ที่เมืองเอวิยอง-เลส์-แบงส์
“เราได้ส่งข้อความว่า เราพร้อมที่จะพบกับ ปูติน ระหว่างการประชุม G7 เพราะ ทรัมป์ และ มาครง อยู่ที่นั่น ดังนั้นจึงมีชาวยุโรปและอเมริกาเข้าร่วม นี่เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้พบปะกันทั้งหมด” เซเลนสกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวเป็นภาษาอังกฤษ
“ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเห็นพ้องต้องกัน และรัสเซียแสดงให้เห็นอีกครั้งว่า...พวกเขายังไม่พร้อมที่จะพูดคุย” เขากล่าว
ต่อมา เซเลนสกี เขียนใน Telegram ว่า เขาได้เสนอต่อ ทรัมป์ ในการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ (14) ว่า เขาและประธานาธิบดีรัสเซียควรพบกันในสหรัฐอเมริกา
“เมื่อวานนี้เราได้หารือกับประธานาธิบดี ทรัมป์ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมดังกล่าวในสหรัฐฯ ในรูปแบบที่จะทำให้ปูตินปฏิเสธได้ยากขึ้น อย่างน้อยก็ปฏิเสธประธานาธิบดี ทรัมป์” เขากล่าว
“เราจะรอดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร หากรัสเซียปฏิเสธโอกาสนี้อีก ก็จำเป็นต้องใช้แรงกดดันมากขึ้น”
เจ้าหน้าที่ยูเครนคนหนึ่งกล่าวว่า เซเลนสกีได้แจ้งข้อเสนอการเจรจาในที่ประชุม G7 ให้กับฝ่ายอเมริกันและประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศสทราบแล้ว ยูเครนยังได้ส่งคำเชิญโดยตรงไปยังฝ่ายรัสเซียด้วย แต่ไม่ได้รับการตอบกลับที่ชัดเจน
สำนักงานของ มาครง ยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
ในจดหมายเปิดผนึกถึง ปูติน เมื่อเดือนนี้ เซเลนสกีเสนอที่จะพบปะพูดคุยแบบตัวต่อตัว และชี้ว่าสงครามกำลังเพิ่มภาระให้กับเศรษฐกิจของรัสเซีย ในขณะเดียวกัน ปูติน กล่าวต่อสาธารณะว่าเขาไม่เห็นเหตุผลใดๆ สำหรับการประชุม และการโจมตีด้วยโดรนระยะไกลของยูเครนไม่ได้เป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ
การโจมตีของรัสเซียในกรุงเคียฟและเมืองคาร์คิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อคืนวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 10 คน
เซเลนสกี กล่าวหา ผู้นำรัสเซียว่ากระทำการ "หยามโลก" โดยการลงมือโจมตีเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่เขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับ ทรัมป์
เซเลนสกี กล่าวว่าลำดับความสำคัญของเขาในการประชุม G7 คือการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการโจมตีของรัสเซีย
"เราจะมีการประชุมกับชาวยุโรปและกับประธานาธิบดี ทรัมป์ ด้วย เราจะพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับวิธีที่จะกดดันให้ปูตินยุติสงครามครั้งนี้" เขากล่าว
ที่มา: รอยเตอร์