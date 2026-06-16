วิกฤตพลังงานโลกใกล้คลาย!พบสหรัฐฯเลิกปิดล้อมแต่หัววัน เรืออิหร่านหลายลำล่องผ่านฮอร์มุซได้แล้ว

เรืออิหร่านชุดแรกประสบความสำเร็จในการล่องผ่านพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ตามหลังวอชิงตันตัดสินใจยกเลิกมาตรการดังกล่าว ท่ามกลางความคืบหน้าในข้อตกลงสันติภาพระหว่าง 2 ฝ่าย
รายงานข่าวบ่งชี้ว่ามีเรือของอิหร่านหลายลำล่องผ่านอดีตแนวปิดล้อมของสหรัฐฯ โดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆและสามารถล่องเรือต่อไปได้ตามปกติ
สถานการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลเมื่อวันอังคาร(16มิ.ย.) ตามหลังอิหร่านตอบรับเงื่อนไขในข้อตกลงหยุดยิง เปิดทางให้สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่สำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก กลับสู่ภาวะปกติ
ข้อมูลการเดินเรือทางทะเล พบว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก(VLCC) ลำหนึ่งของอิหร่าน กำลังเดินทางจากน่านน้ำสากลมุ่งสู่ท่าเรือของประเทศ โดยมันล่องผ่านโซนปิดล้อมเก่าของสหรัฐฯ และมุ่งหน้าไปตามเส้นทางสำหรับไปสู่ที่หมาย นอกจากนี้แล้วยังมีเรือสินค้าลำหนึ่ง ซึ่งบรรทุกอาหารสัตว์ก็ล่องผ่านพื้นที่ดังกล่าวไปแล้วเช่นกัน และกำลังมุ่งหน้าสู่อิหร่าน
ขณะเดียวกันเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำที่บรรทุกน้ำมันดิบล่องผ่านอ่าวโอมานและอดีตแนวปิดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเวลานี้กำลังมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางการส่งออก
ข้อมูลการเดินเรือนี้ สอดคล้องกับรายงานของสำนักข่าวทาสนิม สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ที่รายงานว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 3 ลำ และเรืออีก 2 ลำ ที่บรรทุกสินค้าจำเป็น ล่องผ่านแนวปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ พร้อมระบุมาตรการปิดล้อมได้ถูกยกเลิกแล้ว
รายงานข่าวนี้มีขึ้น แม้ว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ ทางกองทัพสหรัฐฯเน้นย้ำว่ามาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยังคงมีผลบังคับใช้ จนกว่าจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับอิหร่าน ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 19 มิถุนายน
(ที่มา:วานาอิหร่าน/อิหร่านอินเตอร์เนชันแนล)