ไม่ไปรบก็ร่วงได้!เครื่องบินทิ้งระเบิดB-52ของสหรัฐฯ โหม่งโลกที่แคลิฟอร์เนีย คาดตายยกลำ8ราย

เกรงว่าอาจมีผู้เสียชีวิตยกลำ 8 ราย หลังเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ของสหรัฐฯลำหนึ่ง เกิดโหม่งโลกในแคลิฟอร์เนีย จากการเปิดเผยของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส ขณะที่ภาพถ่าย ณ สถานที่เกิดเหตุตามหลังไฟลุกท่วม ดูเหมือนว่าเครื่องบินอยู่ในสภาพที่ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
เหตุการณ์เครื่องบินทิ้งระเบิดร่วงหล่นจากท้องฟ้าครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงวัน ณ ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลักของกองทัพสหรัฐฯ ที่อยู่ห่างจากลอสแองเจลิส ไปทางเหนือ ประมาณ 95 กิโลเมตร
"เครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress ของกองทัพอากาศลำหนึ่ง ซึ่งบรรทุก 8 คน ในภารกิจบินทดสอบตามปกติ ร่วงหล่นในวันนี้ ไม่นานหลังจากเทคออฟ ตอนเวลา 11.20น.(ตรงกับเมืองไทย 01.00น.) ร่องรอยต่างๆในเบื้องต้น บ่งชี้ว่าไม่มีผู้รอดชีวิต" ถ้อยแถลงของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดสระบุ
"ทีมตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการค้นหาบุคลากรทั้งหมด" ถ้อยแถลงระบุ พร้อมบอกว่าต้นตอของเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวน
สนามบินถูกปิดหลังเกิดเหตุ และเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกต้องเบี่ยงเส้นทาง จากการเปิดเผยของฐานทัพที่โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์
คลิปวิดีโอที่พบเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ในสภาพดำเป็นตอตะโก ดูเหมือนว่าเครื่องบินแทบไม่เหลือเศษซากใดๆ ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายหนึ่งรายงานข่าวบนเฮลิคอปเตอร์ ระบุว่าพบเห็นกลุ่มควันลอยพวงพุ่งจากระยะไกล หลังจากเกิดเหตุ
The B-52 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักที่ขึ้นบินครั้งแรกในปี 1954 และเดิมทีออกแบบมาเพื่อทำสงครามกับสหภาพโซเวียต มันได้รับการอัพเกรดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงประจำการมาหลายทศวรรษ นับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง
เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่รุ่นนี้ ซึ่งสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลาย ในนั้นรวมถึงระเบิดและขีปนาวุธร่อน มีความกว้างจากปีกถึงปีก 56 เมตร และยาว 48 เมตร
ปกติแล้วมันจะบรรทุกลูกเรือ 5 คน ประกอบด้วยผู้สั่งการเครื่องบิน, นักบิน, เจ้าหน้าที่นำทางเรดาร์, เจ้าหน้าที่นำทางและเจ้าหน้าที่สงครามอิเล็กทรอนิก
เครื่องบินลำนี้มีพิสัยการบินสูงสุด 14,000 กิโลเมตร และมีศักยภาพบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ ทั้งนี้สหรัฐฯเคยใช้งาน B-52 ในความขัดแย้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม, อ่าวเปอร์เซีย, อิรัก และอัฟกานิสถาน รวมไปถึงล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ในอิหร่าน
(ที่มา:เอเอฟพี)