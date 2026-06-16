น้ำมันร่วง$4แตะ$80ต่ำสุด3เดือน หุ้นสหรัฐฯขึ้น-ทองพุ่ง หลังอเมริกากับอิหร่านตกลงยุติศึก

ราคาน้ำมันขยับลง 4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แตะระดับต่ำสุดรอบ 3 เดือนในวันจันทร์(15มิ.ย.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจที่มีเป้าหมายยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้ว ปัจจัยนี้ดันวอลล์สตรีทและทองคำปิดบวก นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม ลดลง 4.13 ดอลลาร์ ปิดที่ 80.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 4.16 ดอลลาร์ ปิดที่ 83.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งเปิดเผยว่า ทรัมป์ และรองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ กับ บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงยุติสงคราม มีกำหนดจัดขึ้นที่เจนีวา ในวันศุกร์(19มิ.ย.)
สำนักข่าวเมห์ร นิวส์ สื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิหร่าน เผยว่าร่างข้อตกลงเรียกร้องให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน 30 วัน ภายใต้การจัดการของอิหร่าน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันจันทร์(15มิ.ย.) โดยดาวโจนส์ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังสหรัฐฯและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในข้อตกลงยุติสงครามในตะวันออกกลางและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ เนื่องจากราคาน้ำมันร่วงลง
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 468.77 จุด (0.92 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,671.03 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 122.83 จุด (1.65 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,554.29 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 795.10 จุด (3.07 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,683.94 จุด
กรอบการทำงานในข้อตกลง ซึ่งคาดหมายว่าจะมีการลงนามในสวิตเซอร์แลนด์ ในวันศุกร์(19มิ.ย.) ยังไม่ได้จัดการประเด็นสำคัญๆ อย่างเช่นโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานและความขัดแย้งอิสราเอล-เลบานอน
อย่างไรก็ตามมันช่วยฉุดราคาน้ำมันร่วงลง 4.9% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ช่วยดันหุ้นกลุ่มสายการบินและเรือสำราญที่อ่อนไหวต่อราคาเชื้อเพลิง และกระตุ้นการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน
นอกจากนี้แล้วหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ที่อ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ย ก็ดีดตัวขึ้นเช่นกัน นักลงทุนหันมาถือครองสินทรัพย์เสี่ยง ท่ามกลางความคาดหวังว่าราคาน้ำมันที่ดิ่งลง จะช่วยคลายกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
ความกังวลที่ลดลงต่อเงินเฟ้อ หลังสหรัฐฯและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการยุติสงคราม ยังทำให้นักลงทุนลดความคาดหมายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯจะต้องคงอยู่ในระดับสูงต่อไป ปัจจัยนี้เองช่วยผลักราคาทองคำขยับขึ้นในวันจันทร์(15มิ.ย.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 2.7% ปิดที่ 4,351.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)