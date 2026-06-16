สุดอึ้ง! “อีลอน มัสก์” มหาเศรษฐี 1 ล้านล้านดอลลาร์ป้ายแดงคนแรกของโลกประกาศถอดชื่อ “ลูก 14 คน” ออกจากทายาทรับมรดกมหาศาล

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – อีลอน มัสก์ เปิดใจว่าจะไม่ให้ลูก 14 คนที่เป็นสายเลือดของตัวเองเป็นผู้ได้รับมรดกมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์เหมือนตามธรรมเนียมที่กระทำกันมาชี้ เชื่อเป็นความผิดพลาด มัสก์มหาเศรษฐีวิศวกรอัจฉริยะที่สร้างตัวมาจากศูนย์และเพิ่งส่งบริษัทสเปซเอ็กซ์เข้าตลาดหุ้นทำให้เกิดปรากฎการณ์เป็นขึ้นแท่นกลายเป็นมหาเเศรษฐีระดับล้านล้านดอลลาร์คนแรกของโลกและมีความร่ำรวยมากที่สุด
IBTimes Uk ของอังกฤษรายงานวันจันทร์(15 มิ.ย)ว่า เป็นการเปิดใจในงานวอลสตรีทเจอร์นัลที่นิวยอร์กในสัปดาห์นี้ถึงความมั่งคั่งของเขาระดับล้านล้านดอลลาร์หลังบริษัทสเปซเอ็กซ์ในวันศุกร์(12)เข้าสู่ตลาดหุ้น อีลอน มัสก์ ปัจจุบันอายุ 54 ปี มีความมั่งคั่งราว 1.77 ล้านล้านดอลลาร์ ได้ออกมาเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์ว่า ทายาททั้งหมด 14 คนของตัวเองจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกโดยอัตโนมัติตามปกติทั่วไป
เขาเปิดใจในงาน CEO Council ของวอลสตรีทเจอร์นัลว่า เขาไม่ยอมรับแนวคิดที่ว่าทายาทสมควรได้รับส่วนแบ่งในธุรกิจของเขาทันที
“ผมย่อมไม่ใช่อยู่ในกลุ่มพวกมอบหุ้นบางส่วนของบริษัทต่างๆให้ลูกๆของผมทันทีถึงแม้ว่าพวกเขาหรือเธอจะไม่มีความสนใจหรือมีแนวโน้มที่จะสามารถจัดการบริหารบริษัท” เขากล่าว
พร้อมเสริมว่า “ผมคิดว่าเป็นความผิดพลาด”
ในแง่หนึ่ง อีลอน มัสก์ มักแสดงต่อสาธารณะว่าเป็นนักเหตุผลนิยม (rationalist) อย่างสุดโต่ง เขาทำตามความรับผิดชอบทางความสามารถมากกว่าการผลักดันด้วยอารมณ์ แต่ในอีกทางแล้วชีวิตส่วนตัวของมัสก์กับยุ่งเหยิงและสับสน และในบางครั้งแสดงความเป็นอริอย่างเปิดเผย มีรายงานอย่างกว้างขวางว่าเขามีบุตรทั้งหมด 14 คนจากผู้หญิง 4 คน
สื่ออังกฤษชี้ว่า เวลานี้หากว่ามัสก์เกิดเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนและตามทฤษฎีหากว่าความมั่งคั่งร่วม 1 ล้านล้านดอลลาร์ของเขาถูกแบ่งอย่างเท่ากันแล้ว ลูกแต่ละคนของเขาจำนวนทั้งหมด 14 คนรวม วิเวียน เจนนา วิลสัน (Vivian Jenna Wilson) ที่เป็นนางแบบหญิงข้ามเพศและเคยประกาศตัดขาดจากอีลอน มัสก์ และลูกชายวัยราว 6 ปีชื่อ X Æ A-Xii ที่มักเดินทางไปไหนกับมัสก์รวมไปถึงที่กรุงปักกิ่งเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา คาดจะได้รับส่วนแบ่งแต่ละคนราว 50 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าลูกๆของเขาจะไม่ได้รับอะไรเลย ยังไม่มีพินัยกรรมเปิดต่อสาธารณะ ไม่มีเอกสารทรัสต์สำหรับการจัดการมรดกในบันทึก และไม่มีรายละเอียดทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกออกมาเปิดเผย
ทั้งนี้อีลอน มัสก์ นั้นแสดงต่อสาธารณะว่าเป็นอเมริกันดรีมสร้างความมั่งคั่งของตัวเองในฐานะผู้ก่อตั้งกิจการที่เป็นวิศวกรมากกว่าเป็นนักบริหารบริษัทที่ร่ำรวยตามแบบฉบับทั่วไปถึงแม้ว่าธุรกิจในเครือของเขาจะเติบโตกลายเป็นยักษ์ใหญ่ทางอุตสาหกรรม เทสลาเป็นผู้เปลี่ยนตลาดรถยนต์ในขณะที่บริษัทสเปซเอ็กซ์ปัจจุบันมี 1.77 ล้านล้านดอลลาร์ และยังเป็นบริษัทคู่สัญญาสำคัญของ NASA และรัฐบาลสหรัฐฯ
อีลอน มัสก์ ที่เกิดในกรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ มีพี่น้องชายหญิง 2 คนจากพ่อ เออร์โรล มัสก์ (Errol Musk) และแม่ เมย์ มัสก์ (Maye Musk)ได้แก่ คิมบาล( Kimbal)นักธุรกิจและเจ้าของเครือข่ายภัตตาคาร และ ท็อสกา(Tosca) ผู้สร้างภาพยนตร์ชาวแอฟริกาใต้